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Диетолог назвала полезный при гастрите напиток
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Диетолог назвала полезный при гастрите напиток

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Кисель полезен при гастрите и язве желудка. Об этом сообщила диетолог Татьяна Иванникова.

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По ее словам, данный напиток отличается питательностью, при этом благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника. Кроме того, продукт способен замедлять всасывание жиров, в результате чего в кровь попадает меньшее количество холестерина.

«Также он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов», — уточнила диетолог 7 ноября в беседе с «РИА Новости».

5 ноября диетолог Людмила Микитюк рассказала, что какао обладает множеством полезных свойств, в том числе способствует омоложению кожи. При этом эксперт отметила, что отдавать предпочтение следует именно натуральному тертому какао, так как растворимый напиток содержит химию и красители, а также обладает меньшим количеством полезных свойств.

1 ноября врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева рассказала «Известиям» о том, какие осенние продукты полезны для организма. Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды — свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак.

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