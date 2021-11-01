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Диетолог назвала полезные осенние продукты

Диетолог Румянцева перечислила полезные осенние продукты
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Осень — наиболее богатая на урожай пора. Именно в этот период наблюдается самый богатый выбор полезных сезонных продуктов: фруктов, овощей, зелени, ягод, грибов, орехов и семян. О том, какие осенние продукты полезны для организма, «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева.

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Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак. В плодах, созревших в земле, очень много полезных витаминов и микроэлементов, подчеркнула она. Большинство этих овощей доступны летом, но и остатки урожая, собранные в первый осенний месяц, при правильном хранении не утрачивают свежести до самой зимы.

Традиционно летне-осенними овощами считаются также помидоры, огурцы, кабачки, цукини, патиссоны, белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, болгарский перец, тыква. Они имеют богатый микроэлементный состав (калий, магний, натрий, кальций, фосфор, медь, цинк, селен), а также содержат основные витамины (А, Е, С, В1, В2, РР, В6, биотин, фолиевая кислота).

Богата осень и разнообразными фруктами: яблоками, грушами, сливами, нектаринами, мандаринами, фейхоа, авокадо. Их рекомендуется употреблять в пищу всю осень для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов, так как они содержат в себе практически все необходимые организму микронутриенты: витамины А, Е, С, некоторые витамины группы В, магний, натрий, калий, цинк, селен, медь, кальций, фосфор и другие.

Среди осенних ягод наиболее богаты полезными свойствами для организма калина, клюква, облепиха, хурма, гранат, виноград.

Среди злаковых культур в первую очередь хочется отметить кукурузу — питательный летне-осенний продукт.

Также Румянцева отметила орехи, семена и грибы. Грецкий орех, семена подсолнечника, все виды съедобных грибов также рекомендуется употреблять осенью, так как эти продукты сложны в хранении и их предпочтительно употреблять в свежем и свежеприготовленном виде, заключила она.

20 октября врач-терапевт Светлана Марова предупредила об опасности покупки мытых овощей и фруктов. По ее словам, в мытых овощах и фруктах может содержаться избыточное количество химикатов, которыми их обрабатывают на производстве. Кроме того, они портятся намного быстрее тех, которые не проходят обработку.

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