Прямой эфир
Мир
Зеленский подписал закон о деолигархизации
Общество
Губернатор Севастополя назвал неспокойной обстановку в Черном море
Общество
Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину в Новой Москве
Мир
В КНР выразили протест США из-за раздувания «китайской угрозы»
Происшествия
Установлены все участники нападения на мужчину с сыном в Новой Москве
Мир
Меркель назвала особенными отношения Берлина с Москвой
Общество
В СК заявили об угрозе жизни ребенку при инциденте в Новой Москве
Спорт
Колесников выиграл золото на ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине
Мир
Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии с 6 ноября
Общество
Власти Дагестана решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

Диетолог назвала омолаживающий кожу напиток

Диетолог Микитюк: какао способствует омоложению кожи
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Какао обладает множеством полезных свойств, в том числе способствует омоложению кожи. Об этом в пятницу, 5 ноября, рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Никаких смузи: врачи назвали самые вредные продукты для завтрака
К ним отнесли мюсли, соки и быстрозавариваемые каши

«Состав какао-порошка богат витаминами и минералами, которые нормализуют работу мышц и помогают людям с анемией, обеспечивают плотность костной ткани, необходимы детям в период активного роста и беременным женщинам, выводят плохой холестерин и очищают печень, положительно влияют на половые гормоны, обеспечивают деление клеток и рост тканей, содержат антиоксиданты, которые препятствуют появлению рака, способствуют быстрому заживлению ран», — рассказала она «РИА Новости».

При этом эксперт отметила, что отдавать предпочтение следует именно натуральному тертому какао, так как растворимый напиток содержит химию и красители, а также обладает меньшим количеством полезных свойств.

2 ноября было опубликовано исследования калифорнийского университета в Сан-Франциско, которое показало, что к преждевременному старению может приводить употребление сладких газированных напитков, так как они ускоряют старение тканей на клеточном уровне. Как отметили авторы работы, при ежедневном употреблении 0,5 л сладкого газированного напитка в день можно сократить жизнь на 4,6 года.

За день до этого врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева рассказала «Известиям» о том, какие осенние продукты полезны для организма. Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021