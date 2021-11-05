Диетолог назвала омолаживающий кожу напиток

Какао обладает множеством полезных свойств, в том числе способствует омоложению кожи. Об этом в пятницу, 5 ноября, рассказала диетолог Людмила Микитюк.

«Состав какао-порошка богат витаминами и минералами, которые нормализуют работу мышц и помогают людям с анемией, обеспечивают плотность костной ткани, необходимы детям в период активного роста и беременным женщинам, выводят плохой холестерин и очищают печень, положительно влияют на половые гормоны, обеспечивают деление клеток и рост тканей, содержат антиоксиданты, которые препятствуют появлению рака, способствуют быстрому заживлению ран», — рассказала она «РИА Новости».

При этом эксперт отметила, что отдавать предпочтение следует именно натуральному тертому какао, так как растворимый напиток содержит химию и красители, а также обладает меньшим количеством полезных свойств.

2 ноября было опубликовано исследования калифорнийского университета в Сан-Франциско, которое показало, что к преждевременному старению может приводить употребление сладких газированных напитков, так как они ускоряют старение тканей на клеточном уровне. Как отметили авторы работы, при ежедневном употреблении 0,5 л сладкого газированного напитка в день можно сократить жизнь на 4,6 года.

За день до этого врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева рассказала «Известиям» о том, какие осенние продукты полезны для организма. Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак.