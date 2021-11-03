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Назван приводящий к преждевременному старению напиток

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К преждевременному старению может приводить употребление сладких газированных напитков, так как они ускоряют старение тканей на клеточном уровне.

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Такие данные показало исследование ученых из калифорнийского университета в Сан-Франциско, опубликованное во вторник, 2 ноября. Специалисты изучили данные более пяти тыс. американцев в возрасте от 20 до 65 лет. Все они не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом ученые выяснили, что те участники эксперимента, что пили больше сладких газированных напитков, имели более короткие теломеры — участки ДНК на концах хромосом — в лейкоцитах. Именно они связаны с повышенным риском хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни, пишет сайт Eat This, Not That!

Как отметили авторы исследования, при ежедневном употреблении 0,5 л сладкого газированного напитка в день можно сократить жизнь на 4,6 года.

«Регулярное употребление подслащенных газированных напитков может повлиять на развитие болезни не только из-за напряжения метаболического контроля сахара в организме, но и из-за ускоренного клеточного старения тканей», — пояснила одна из авторов исследования Элисса Эпель.

Как подчеркнула Эпель, исследование анализировало исключительно данные взрослых людей.

Ранее, 6 сентября, эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова рассказала, что дневная норма сахара для взрослого человека составляет 25-50 г. Речь идет не только о сахаре в чистом виде, но и продуктах, где он также содержится.

Так, по словам диетолога, изрядное количество сахара содержится в соусах, кетчупах, консервированных овощах, мюслях, обезжиренных молочных продуктах и готовых завтраках.

Бочарова пояснила, что 25-30 г — это примерно пять-шесть ложек сахара. То есть, если ежедневно в чай и кофе добавлять две-три ложки, то можно себе позволить еще примерно 50 г шоколада, 0,33 мл газировки или два банана.

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