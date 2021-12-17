Эксперт призвала придерживаться осознанного питания на Новый год

Диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха считает, что продуманное меню и другие правила здорового застолья помогут не переесть в новогодние праздники. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

По ее словам, не надо корить себя, если съедено больше, чем планировалось, и спутниками праздников стали тяжесть в желудке, изжога и чувство вины.

«Ешьте осознанно и балуйте себя. Праздник — отличная возможность сделать из еды красивый ритуал и получить от этого настоящее удовольствие, а не закинуть в себя привычные блюда только затем, чтобы наесться», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Диетолог рекомендует разрешить себе есть всё, что хочется, но, прежде чем положить добавку, стоит понять, точно ли есть чувство голода.

«Если ваш ответ «да» — ешьте медленно и наслаждайтесь каждым кусочком», — отметила Макуха, добавив, что не объесться поможет заранее продуманное застолье.

Например, можно снизить калорийность блюд путем замены части ингредиентов на менее калорийные: использовать свежие овощи и фрукты вместо солений и консервов.

Макуха рекомендовала воспользоваться небольшой хитростью — прикрыть салатными листьями дно тарелки, чтобы она не казалась пустой. Также для быстрого насыщения стоит начать с блюд, в которых содержатся продукты с достаточным количеством белка и медленных углеводов, такие как мясо, рыба, крупы и овощи. Не стоит злоупотреблять алкоголем или вовсе заменить его на негазированную воду или другие безалкогольные напитки, так как в состоянии опьянения сложнее контролировать количество съеденного.

Эксперт призвала избегать крайностей: полный отказ от любимых блюд или бесконтрольное поедание пищи одинаково вредны для физического и психического здоровья.

Накануне диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина предупредила, что некоторым категориям людей стоит воздержаться от употребления такого традиционного на Новый год блюда, как селедка под шубой. Специалист уточнила, что речь идет о людях, страдающих от проблем с печенью, почками, ЖКТ, а также от сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела.