Диетолог предупредила об опасности селедки под шубой для некоторых людей

Диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина перечислила категории людей, которым не рекомендуется употреблять селедку под шубой.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» специалист уточнила, что речь идет о людях, страдающих от проблем с печенью, почками и ЖКТ.

В этом блюде содержится большое количество клетчатки и сложных ингредиентов, в майонезе присутствуют горчица и уксус, вредные для людей с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, напомнила Соломатина.

Также в селедке под шубой много соли, которая может привести к гипертоническому кризу людей с повышенным артериальным давлением. Также от употребления этого популярного новогоднего салата стоит отказаться тем, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания и избыточная масса тела.

Диетолог посоветовала не оставлять салаты на следующий день из-за угрозы размножения бактерий, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала агентству городских новостей «Москва», что для салата «Селедка под шубой» лучше выбирать простую соленую сельдь, поскольку маринованная и пряная рыба могут нарушить сбалансированный вкус блюда.

Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева, в свою очередь, посоветовала во время новогоднего застолья отказаться от полуфабрикатов, колбас, крабовых палочек, в которых содержатся консерванты, сахар, красители и вредные ингредиенты. Также она порекомендовала приготовить домашний вариант майонеза или заменить его йогуртом без добавок.

По мнению эксперта, если, например, без традиционной селедки под шубой совсем не обойтись, то следует использовать «экологичные» способы приготовления блюда. Например, засолить сельдь дома, пишет «Москва 24».

Кроме того, во время застолья не рекомендуется запивать продукты холодными компотами, соками, газированными напитками или алкоголем. Фазлыева предложила включить в новогодний рацион зелень, фрукты и овощи. Содержащаяся в них клетчатка не позволит съесть лишнего, а также окажет благотворное действие на кишечник и поспособствует более легкому усвоению мясных блюд.

15 декабря врач-диетолог Андрей Бобровский предупредил, что мед, лимон и имбирь могут быть вредны для людей с определенными заболеваниями.