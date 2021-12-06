Рецепты роста: оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25%

Стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла, выяснили «Известия», проанализировав данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь. В ведомстве подтвердили «Известиям», что они верны. Салатник оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%. Максимально выросла цена на картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30–78%. Продуктовая инфляция увеличилась до 10%. Минсельхоз уже подготовил меры, которые должны притормозить увеличение цен в следующем году.

Покрошили в салат

В 2021 году четыре порции оливье обойдутся в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020 году, следует из данных Росстата о средних розничных ценах за октябрь, с которыми ознакомились «Известия». В федеральной службе госстатистики подтвердили, что стоимость продукции верна.

Для определения индекса оливье Росстат обычно использует следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Овощная группа, яйца и майонез показали более серьезный ценовой скачок. Картофель подорожал почти на 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

С селедкой под шубой ситуация аналогичная. Салатник на четверых обойдется в 209 рублей, рост стоимости по сравнению с прошлым годом — 25%. Для новогоднего стола Росстат предлагал такой рецепт: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

Рецепты роста_3 Фото: РИА Новости/Александр Вильф

За год ни один ингредиент не подешевел. Минимально подорожала сама селедка — на 11%. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее. Картофель вырос в цене почти на 80%, свекла и морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

Цены производителей на «борщевой набор» растут примерно с такой же динамикой, о чем Минсельхоз уже сообщал в правительство. В конце октября стоимость картофеля выросла на 71,4% относительно аналогичного периода прошлого года, моркови — на 44%, репчатого лука — на 31%, капусты — на 70%. Ведомство уже предложило меры, которые должны приостановить этот тренд. Например, в межсезонье планируют закупки картофеля в странах СНГ, также расширят посевные площади под овощи. «Известия» направили запрос в Минсельхоз и Минпромторг.

Дело в пандемии

Продовольственная инфляция в РФ в сентябре этого года составила 9,2%, зафиксировал Минсельхоз. К концу ноября она увеличилась до 10%. В целом по миру ситуация хуже: по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в сентябре цены на продовольствие превысили уровень прошлого года на 32,8%. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России уже в ноябре ускорилась до 8,1%.

Пандемия — один из главных факторов подорожания продовольствия в мире, напомнил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это форс-мажор, который увеличил издержки производителей, изменил маршруты поставок во всем мире. В итоге все активы подорожали, продовольствие в том числе. Эксперт уверен, что как только успокоится эпидемиологическая ситуация, начнет сокращаться инфляция. Он предположил, что до января-февраля 2022 года она еще будет набирать оборот, затем может начаться спад.

— Активнее цена росла на более дешевую продукцию — изменение ее стоимости не так чувствительно для покупателей, это актуально для всех товаров, — подчеркнул эксперт. — Дорогая продукция имеет большую базу, относительно которой растет цена, поэтому увеличение стоимости идет медленнее.

Рецепты роста_4 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Эксперт привел в пример морковь, средняя розничная цена которой выросла осенью на 25 рублей и составила 75 рублей за 1 кг. По данным Росстата, в РФ потребляют 14 кг этой продукции в год (при рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 10 кг). Получается, что финансовая нагрузка на человека от подорожания моркови в 2021 году составила 350 рублей в год и около 95 копеек в день. Это не драматичные траты для потребителя, уверен эксперт.

Овощи серьезно подорожали в этом году из-за сложных погодных условий и роста себестоимости продукции, сказала «Известиям» глава агентства Fruitnews Ирина Козий.

— Летом во время роста продукции в части регионов была засуха, поэтому, к примеру, картофель в этом году мелкий. Более того, на некоторых территориях аграриям все-таки пришлось тратить средства на орошение, что также сказалось на себестоимости. Осенью начались дожди и выйти на поле было сложно, это сказалось на сборе, его сроки сдвинулись, — рассказала она.

С другой стороны, заметила эксперт, в отрасли сохраняется проблема с кадрами: из-за пандемии рабочая сила подорожала в два раза, также за этот год выросла цена на удобрения плюс сохраняется глобальная проблема с увеличением стоимости сельскохозяйственной техники. В совокупности это существенно повысило цену продукции.