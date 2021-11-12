Клубни по интересам: власти предложили меры по стабилизации цен на «борщевой набор»
Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Список оказался в распоряжении «Известий» — это ответ ведомства на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко, сформированное по итогам совещания в конце августа. Так, до 2025-го планируется на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови — до 108,3 га. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции. Летом овощи из «борщевого набора» стали лидерами по подорожанию среди базовых продуктов. В числе причин называлась их нехватка и отсутствие необходимого количества хранилищ.
Все на посевные
Одной из мер по снижению цен на овощи из «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) станет увеличение площадей под них. С предложением об их наращивании выступил Минсельхоз, соответсвующее письмо ведомства направлено в правительство 26 октября (есть у «Известий»). Министерство отчиталось о выполнении поручения вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания в конце августа.
В аппарате вице-премьера «Известиям» подтвердили, что поручение было дано, а также сообщили, что предложения Минсельхоза получили.
До 2025 года ведомство предлагает нарастить площади под овощи из «борщевого набора» до 108,3 тыс. га, что на 14% выше уровня 2020-го (94,7 га). При этом 60% новых площадей будут вводить из ранее неиспользуемых. Так, посевные под капусту планируют увеличить на 14,5% по сравнению с прошлогодним уровнем — до 34,7 тыс. га, под свеклу — на 8% до 17,5 тыс. га, лук — на 12,7% до 30,1 тыс. га, морковь — на 20% до 26 тыс. га, картофель — на 7% до 302,5 тыс. га.
Другая мера — ввести хранилища овощей мощностью 313,9 тыс. т. Сейчас мощность единовременного их хранения составляет 8,5 млн т. По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, важнее сегодня увеличить хранилища, поскольку их не хватает.
— При сборах 5,5 млн т овощей, объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей, — говорит он.
Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза. В документе уточняется, что для расчета размера субсидии сегодня используются предельные значения стоимости единицы мощности объектов по хранению сельхозпродукции.
По словам Михаила Глушкова, предельную стоимость единицы мощности необходимо пересчитать поскольку сейчас она рассчитывается по ценам 2018 года и субсидирование оказывается на уровне 10%. Сейчас Минсельхоз прорабатывает возможность увеличения значений стоимости единиц мощности по хранилищам плодоовощной продукции, сказал «Известиям» представитель ведомства.
Регулирование в цене
Меры Минсельхоза направлены в первую очередь на снижение стоимости овощей. Их резкое подорожание началось в июне этого года. Тогда в цене росли разные категории продуктов, но овощи стали лидерами среди базовых. По данным Росстата, картофель в июне этого года стоил 58 рублей за кг, годом ранее — 38, капуста — 38 рублей за кг против 28 годом ранее, свекла 92 рубля против 33, морковь — 82 рубля против 40. Упал в цене только лук — на 1 рубль в среднем до 37 рублей за кг.
По словам Михаила Глушкова, заметно снизить стоимость овощей не удастся. Цены на них и так невысокие, они могут подниматься по ряду причин, например, из-за малого урожая или сокращения объема выращивания в силу низкой стоимости на рынке.
Заместить импорт также не получится, считает эксперт. Обычно заграничные овощи начинают появляться на прилавках весной — это новый урожай, который к этому моменту у нас еще не созревает. Но увеличение на рынке объема отечественных овощей может привести к сокращению объема импорта.
По словам гендиректора «Infoline-Аналитика Михаила Бурмистрова, выбрано наиболее оптимальное решение для ликвидации проблемы российских сельхозпроизводителей: именно из-за невозможности организовать хранение они не могут осуществлять ритмичные поставки в оптовое и розничное звено. Изменение по цене можно ожидать в течение двух-трех лет, когда вырастут объемы урожая в несезон — в это время российской продукции почти нет на рынке, и она замещается более дорогим импортом.
Строительство современного овощехранилища обходится примерно в такую же стоимость, как и строительство склада, говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM, руководитель проекта Skladium Александр Перфильев. По его словам, сейчас возведение хранилища обойдется в 40-50 тыс. рублей за 1 кв м. За последний год сильно подорожали стройматериалы. Предельная стоимость возведения овощехранилища была установлена еще в 2018 году на уровне 25 тыс. рублей за «квадрат» и с тех пор не пересматривалась. Целесообразно увеличить ее до 40-50 тыс. рублей, считает эксперт.
В начале сентября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу расширить сотрудничество российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов «борщевого набора». Также было предложено вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, что должно позволить исключить посредников из торговой цепочки.
Как сказали «Известиям» в Минсельхозе, для дальнейшего развития отечественного овощеводства и картофелеводства ведомство разрабатывает федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля.