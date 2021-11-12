 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Turkish Airlines пообещали не брать на борт в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена
Мир
В Великобритании завершилось рассмотрение дела о долге Украины перед Россией
Спорт
Сборная России по футболу победила команду Кипра со счетом 6:0
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к 2,8 тыс. фейковых материалов
Мир
Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма
Мир
На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
РФ сочла действия Польши на границе с Белоруссией нарушением международных норм
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море
/

Клубни по интересам: власти предложили меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

Среди основных направлений — увеличение посевных и складских площадей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Клубни по интересам: власти предложили меры по стабилизации цен на «борщевой набор»
2021-11-11 17:52:42">
2021-11-11 17:52:42
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора». Список оказался в распоряжении «Известий» — это ответ ведомства на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко, сформированное по итогам совещания в конце августа. Так, до 2025-го планируется на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови — до 108,3 га. Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции. Летом овощи из «борщевого набора» стали лидерами по подорожанию среди базовых продуктов. В числе причин называлась их нехватка и отсутствие необходимого количества хранилищ.

Все на посевные

Одной из мер по снижению цен на овощи из «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) станет увеличение площадей под них. С предложением об их наращивании выступил Минсельхоз, соответсвующее письмо ведомства направлено в правительство 26 октября (есть у «Известий»). Министерство отчиталось о выполнении поручения вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания в конце августа.

Клубни по интересам
свекла поле
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В аппарате вице-премьера «Известиям» подтвердили, что поручение было дано, а также сообщили, что предложения Минсельхоза получили.

Расходы на дорогу: цены на доставку овощей по РФ хотят снизить
Почему подорожала транспортировка продуктов питания и что с этим делать

До 2025 года ведомство предлагает нарастить площади под овощи из «борщевого набора» до 108,3 тыс. га, что на 14% выше уровня 2020-го (94,7 га). При этом 60% новых площадей будут вводить из ранее неиспользуемых. Так, посевные под капусту планируют увеличить на 14,5% по сравнению с прошлогодним уровнем — до 34,7 тыс. га, под свеклу — на 8% до 17,5 тыс. га, лук — на 12,7% до 30,1 тыс. га, морковь — на 20% до 26 тыс. га, картофель — на 7% до 302,5 тыс. га.

Другая мера — ввести хранилища овощей мощностью 313,9 тыс. т. Сейчас мощность единовременного их хранения составляет 8,5 млн т. По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, важнее сегодня увеличить хранилища, поскольку их не хватает.

При сборах 5,5 млн т овощей, объем хранилищ у нас на 1,6 млн т. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей, — говорит он.

Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости, говорится в письме Минсельхоза. В документе уточняется, что для расчета размера субсидии сегодня используются предельные значения стоимости единицы мощности объектов по хранению сельхозпродукции.

Клубни по интересам
свекла
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Михаила Глушкова, предельную стоимость единицы мощности необходимо пересчитать поскольку сейчас она рассчитывается по ценам 2018 года и субсидирование оказывается на уровне 10%. Сейчас Минсельхоз прорабатывает возможность увеличения значений стоимости единиц мощности по хранилищам плодоовощной продукции, сказал «Известиям» представитель ведомства.

Регулирование в цене

«Пока не дешевеют лук и капуста»
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов — о снижении цен на овощи и мерах по сокращению стоимости перевозки продуктов

Меры Минсельхоза направлены в первую очередь на снижение стоимости овощей. Их резкое подорожание началось в июне этого года. Тогда в цене росли разные категории продуктов, но овощи стали лидерами среди базовых. По данным Росстата, картофель в июне этого года стоил 58 рублей за кг, годом ранее — 38, капуста — 38 рублей за кг против 28 годом ранее, свекла 92 рубля против 33, морковь — 82 рубля против 40. Упал в цене только лук — на 1 рубль в среднем до 37 рублей за кг.

По словам Михаила Глушкова, заметно снизить стоимость овощей не удастся. Цены на них и так невысокие, они могут подниматься по ряду причин, например, из-за малого урожая или сокращения объема выращивания в силу низкой стоимости на рынке.

Заместить импорт также не получится, считает эксперт. Обычно заграничные овощи начинают появляться на прилавках весной — это новый урожай, который к этому моменту у нас еще не созревает. Но увеличение на рынке объема отечественных овощей может привести к сокращению объема импорта.

Клубни по интересам
овощи магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Борщевой разбор: насколько снизилась стоимость овощей и надолго ли это
Рабочая группа по стабилизации цен на продукты изучила результаты мониторинга в регионах

По словам гендиректора «Infoline-Аналитика Михаила Бурмистрова, выбрано наиболее оптимальное решение для ликвидации проблемы российских сельхозпроизводителей: именно из-за невозможности организовать хранение они не могут осуществлять ритмичные поставки в оптовое и розничное звено. Изменение по цене можно ожидать в течение двух-трех лет, когда вырастут объемы урожая в несезон — в это время российской продукции почти нет на рынке, и она замещается более дорогим импортом.

Строительство современного овощехранилища обходится примерно в такую же стоимость, как и строительство склада, говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM, руководитель проекта Skladium Александр Перфильев. По его словам, сейчас возведение хранилища обойдется в 40-50 тыс. рублей за 1 кв м. За последний год сильно подорожали стройматериалы. Предельная стоимость возведения овощехранилища была установлена еще в 2018 году на уровне 25 тыс. рублей за «квадрат» и с тех пор не пересматривалась. Целесообразно увеличить ее до 40-50 тыс. рублей, считает эксперт.

В начале сентября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу расширить сотрудничество российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов «борщевого набора». Также было предложено вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, что должно позволить исключить посредников из торговой цепочки.

Как сказали «Известиям» в Минсельхозе, для дальнейшего развития отечественного овощеводства и картофелеводства ведомство разрабатывает федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021