Клубни по интересам: власти предложили меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора» . Список оказался в распоряжении «Известий» — это ответ ведомства на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко, сформированное по итогам совещания в конце августа. Так, до 2025-го планируется на 14% по сравнению с прошлым годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови — до 108,3 га . Также будут построены новые овощехранилища, которые позволят дополнительно размещать 313,9 тыс. т продукции . Летом овощи из «борщевого набора» стали лидерами по подорожанию среди базовых продуктов. В числе причин называлась их нехватка и отсутствие необходимого количества хранилищ.

Все на посевные

Одной из мер по снижению цен на овощи из «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) станет увеличение площадей под них. С предложением об их наращивании выступил Минсельхоз, соответсвующее письмо ведомства направлено в правительство 26 октября (есть у «Известий»). Министерство отчиталось о выполнении поручения вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания в конце августа.

Клубни по интересам Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В аппарате вице-премьера «Известиям» подтвердили, что поручение было дано, а также сообщили, что предложения Минсельхоза получили.

До 2025 года ведомство предлагает нарастить площади под овощи из «борщевого набора» до 108,3 тыс. га, что на 14% выше уровня 2020-го (94,7 га) . При этом 60% новых площадей будут вводить из ранее неиспользуемых. Так, посевные под капусту планируют увеличить на 14,5% по сравнению с прошлогодним уровнем — до 34,7 тыс. га, под свеклу — на 8% до 17,5 тыс. га, лук — на 12,7% до 30,1 тыс. га, морковь — на 20% до 26 тыс. га, картофель — на 7% до 302,5 тыс. га.

Другая мера — ввести хранилища овощей мощностью 313,9 тыс. т . Сейчас мощность единовременного их хранения составляет 8,5 млн т. По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, важнее сегодня увеличить хранилища, поскольку их не хватает.

— При сборах 5,5 млн т овощей, объем хранилищ у нас на 1,6 млн т . Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 млн т овощей, — говорит он.

Для создания и модернизации хранилищ компаниям предоставляются меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости , говорится в письме Минсельхоза. В документе уточняется, что для расчета размера субсидии сегодня используются предельные значения стоимости единицы мощности объектов по хранению сельхозпродукции.

Клубни по интересам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Михаила Глушкова, предельную стоимость единицы мощности необходимо пересчитать поскольку сейчас она рассчитывается по ценам 2018 года и субсидирование оказывается на уровне 10%. Сейчас Минсельхоз прорабатывает возможность увеличения значений стоимости единиц мощности по хранилищам плодоовощной продукции, сказал «Известиям» представитель ведомства.

Регулирование в цене

Меры Минсельхоза направлены в первую очередь на снижение стоимости овощей. Их резкое подорожание началось в июне этого года . Тогда в цене росли разные категории продуктов, но овощи стали лидерами среди базовых. По данным Росстата, картофель в июне этого года стоил 58 рублей за кг, годом ранее — 38, капуста — 38 рублей за кг против 28 годом ранее, свекла 92 рубля против 33, морковь — 82 рубля против 40. Упал в цене только лук — на 1 рубль в среднем до 37 рублей за кг.

По словам Михаила Глушкова, заметно снизить стоимость овощей не удастся. Цены на них и так невысокие , они могут подниматься по ряду причин, например, из-за малого урожая или сокращения объема выращивания в силу низкой стоимости на рынке.

Заместить импорт также не получится, считает эксперт. Обычно заграничные овощи начинают появляться на прилавках весной — это новый урожай, который к этому моменту у нас еще не созревает. Но увеличение на рынке объема отечественных овощей может привести к сокращению объема импорта .

Клубни по интересам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам гендиректора «Infoline-Аналитика Михаила Бурмистрова, выбрано наиболее оптимальное решение для ликвидации проблемы российских сельхозпроизводителей : именно из-за невозможности организовать хранение они не могут осуществлять ритмичные поставки в оптовое и розничное звено. Изменение по цене можно ожидать в течение двух-трех лет, когда вырастут объемы урожая в несезон — в это время российской продукции почти нет на рынке, и она замещается более дорогим импортом.

Строительство современного овощехранилища обходится примерно в такую же стоимость, как и строительство склада , говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM, руководитель проекта Skladium Александр Перфильев. По его словам, сейчас возведение хранилища обойдется в 40-50 тыс. рублей за 1 кв м. За последний год сильно подорожали стройматериалы. Предельная стоимость возведения овощехранилища была установлена еще в 2018 году на уровне 25 тыс. рублей за «квадрат» и с тех пор не пересматривалась. Целесообразно увеличить ее до 40-50 тыс. рублей, считает эксперт.

В начале сентября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу расширить сотрудничество российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов «борщевого набора». Также было предложено вдвое увеличить количество ярмарок для реализации плодоовощной продукции, что должно позволить исключить посредников из торговой цепочки.