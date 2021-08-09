Расходы на дорогу: цены на доставку овощей по РФ хотят снизить

Минпромторг обсудит с транспортниками меры по дальнейшей стабилизации цен на «борщевой набор». Как рассказал «Известиям» замглавы министерства Виктор Евтухов, сейчас ведомство совместно с Минтрансом готовит совещание на эту тему. Проблема может заключаться в том числе в повышении расценок на транспортные услуги, которое произошло по разным причинам: от нехватки водителей из-за пандемии до роста цен на топливо, предположил Виктор Евтухов. Из-за удорожания логистики новый урожай «борщевого набора», возможно, будет падать в цене не так ощутимо, ранее предупреждали ритейлеры.

Сложности в пути

Минпромторг готовит рабочее совещание с Минтрансом, чтобы обсудить причины подорожания транспортировки продуктов питания, в частности, «борщевого набора», а также найти решение этой проблемы. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.

— Минпромторг предпринимает все меры, чтобы не допустить возможного роста транспортных расходов. Мы работаем с коллегами из ФАС для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков, — подчеркнул он.

Расходы на дорогу Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

3 августа в Минпромторге прошло совещание с торговыми сетями и производителями сельскохозяйственной продукции. Как рассказали «Известиям» в Минсельхозе, на нем стороны обсудили возникшие сложности в работе: подорожание автоперевозки и локальную нехватку транспорта. По данным торговых сетей, которые представили на совещании, за последние два месяца к августу цены на перевозки с юга в центр страны выросли максимум на треть, год к году — в два раза, рассказал «Известиям» источник на рынке.

Такая ситуация может затруднить ритейлерам задачу отразить на полках более дешевую стоимость овощей нового урожая, предупредили они. Некоторые производители предложили субсидирование перевозок со стороны государства, что позволит компаниям компенсировать часть затрат. Такой инструмент уже используют при доставке продуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом.

— Причины возможного подорожания транспортных услуг могут быть разные, в том числе это нехватка водителей: из-за пандемии часть иностранных сотрудников в этих работах теперь не участвуют, — отметил Виктор Евтухов, также он упомянул рост стоимости топлива. — Вместе с Минтрансом мы найдем решение.

В Минтрансе среди возможных факторов, которые могут повлиять на рыночную цену транспортировки продукции, «Известиям» назвали перераспределение водителей на экспресс-доставку для интернет-торговли. Сказаться могла и их нехватка из-за ограничений на пересечение границ, но нельзя исключать и другие причины. В пресс-службе ведомства отметили: министерство предпринимает все меры, чтобы не допустить роста транспортных расходов.

Расходы на дорогу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Пока же ФАС должна провести мониторинг обоснованности возможного увеличения тарифов на услуги перевозчиков, такое обращение направили в службу после совещания в Минпромторге, заметили в Минсельхозе. Если будет подтверждено, что на рынке есть значительный рост стоимости услуги, министерства выявят причины и подготовят соответствующие предложения.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что она следит за ситуацией и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает соответствующие меры. В службе добавили, что на данный момент решение по результатам прошедшего в Минпромторге совещания не принято. Речь идет о проведении мониторинга. Рынок автомобильных перевозок конкурентный, цены устанавливаются на основе спроса и предложения, отметили в ФАС.

Минэнерго продолжает следить за динамикой цен и отгрузкой топливо на внутренний рынок в ежедневном режиме, сказали в ведомстве. Действующий демпфирующий механизм позволяет сдерживать оптовые цены, в то время как розничная цена растет близкими к инфляции темпами, минимизируя влияние на изменение стоимости продуктов питания, добавили там.

Ползут вниз

Между тем министерство сельского хозяйства фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». По данным ведомства на 4 августа, стоимость картофеля за месяц снизилась на 1,8%, моркови — на 3,2%, огурцов — на 17,5%, помидоров — на 22,8%, репчатого лука — на 19,1%.

Цены на «борщевой набор» в магазинах тоже начали ползти вниз, уже сообщал Минпромторг. Так, 4 августа стоимость моркови упала более чем на 11% к предыдущей неделе, картофеля — почти на 6,5%, лука — около 1%. В среднем цены на овощи снизились более чем на 3%.

Расходы на дорогу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Традиционно в августе на рынок поступают овощи нового урожая, заменяя импортные, поэтому цены падают достаточно ощутимо: в два раза, рассказала «Известиям» глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий. Но в нынешнем году эта тенденция вряд ли реализуется, хотя цены уже опускаются. И дело здесь не только в подорожании доставки овощей от производителя до распределительного центра торговой сети. Сама себестоимость этой продукции в 2021 году в производстве выросла: из-за пандемии увеличились расценки на рабочую силу, подорожала техника — мировая конъюнктура давила на стоимость металлов, подорожали удобрения, топливо и другое. Поэтому, считает эксперт, субсидирование перевозок может и не сказаться серьезным образом на стоимости овощей.

Из-за пандемии цены на овощи в этом году были особенно подвержены колебаниям. В конце июня резкий рост стоимости стал настолько заметен, что на прямой линии президента Владимира Путина спросили, почему в России отечественная морковь дороже бананов из Эквадора. 30 июня последние стоили 78 рублей за 1 кг, а морковь — 110 рублей. В июле «Единая Россия» предложила выработать меры, которые позволят снизить стоимость «борщевого набора». Парламентарии рекомендовали снижать торговые наценки на продукцию и расширять ярмарочную торговлю.

«Известия» направили запросы в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан», Metro и «Ленту».