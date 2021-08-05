Дали по бахче: Минсельхоз прогнозирует рост урожая арбузов и дынь на 20,8%

Урожай бахчевых культур в 2021-м может побить прошлогодний результат — по прогнозам, он будет больше на 20,8% и составит более 700 тыс. т. Хотя посевные площади под арбузы и дыни в южных регионах страны расширили не столь значительно — на 3,2%. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минсельхоза. Фермерам помогла хорошая погода: жара и дожди способствовали высокой урожайности, отметили эксперты. При этом ритейлеры фиксируют повышенный спрос на плоды: в некоторых сетях продажи арбузов подскочили на 70%.

Скачок в производстве

О том, что в этом году резко возрастет производство бахчевых культур, то есть отечественных арбузов и дынь, «Известиям» рассказали в пресс-службе Минсельхоза . По прогнозу ведомства, в сравнении с прошлым годом урожай увеличится на 20,8%, до более 700 тыс. т. В 2020-м собрали 579,4 тыс. т бахчевых. В организованном секторе в этом году расширили посевные площади под арбузы и дыни, уточнили в министерстве. В 2021-м засеяли 45,5 тыс. га — на 3,2% больше, чем в 2020-м.

Дали по бахче Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— В настоящее время урожайность бахчевых культур выше прошлогодних показателей, — сказали в Минсельхозе.

В министерстве добавили, что увеличение производства обусловлено расширением посевных площадей и тем, что подходы аграриев к технологиям возделывания совершенствуются .

В этом сезоне погодные условия в стране благоприятствовали производству арбузов и дынь , сказала «Известиям» глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий. Высокие температуры и жара перемежались с дождем, что позитивно сказалось на урожае. Основные производители бахчевых в России сосредоточены в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, напомнила она. Эксперт подчеркнула: отечественная продукция составляет большую долю продаж на российском рынке. Например, в 2020 году на импортные бахчевые пришлось 9% — это 56,3 тыс. т, из них 38,3 тыс. т — это арбузы. Это связано с тем, что локальный продукт продается втрое-вчетверо дешевле, чем произведенный за рубежом .

Дали по бахче Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Посевные площади под бахчевыми культурами последние 10 лет снижались: в 2011 году они составили 130 тыс. га, в 2015 году — 106 тыс. га, в 2020 году — 44 тыс. га, — сказала Ирина Козий. — Фермеры и сельхозпроизводители жалуются на то, что производство бахчевых по большей части невыгодно. Высокая стоимость перевозки продукции по стране на фоне более скромной себестоимости не позволяет аграриям получить существенную прибыль. Более того, на рынок выходят производители-любители с «кустарной» и некачественной продукцией, что сбивает стоимость бахчевых.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который получает информацию от онлайн-касс российских магазинов, средний чек при покупке арбуза с 1 по 3 августа составил 186 рублей (+15% к 2020 году). Объем продаж в натуральном выражении (количество штук) оказался на 11% выше, чем в прошлом году. Ч ек при покупке дыни достиг 161 рубля (+16%). Объем продаж в натуральном выражении вырос на 15%.

Сезон бахчевых

В торговых сетях «Известиям» подтвердили, что спрос на бахчевые культуры возрос . Как отметили в «Ашане», за последнюю неделю продажи арбузов выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 300% по сравнению с первой неделей июля. Реализация дынь в начале августа осталась на уровне прошлого года и увеличилась на 60% по сравнению с первой неделей июля.

Дали по бахче Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Август — сезон бахчевых, поэтому пиковые продажи приходятся именно на этот месяц, уже во второй половине июля был увеличен ассортимент арбузов и дынь, в продаже появились новые виды , — добавили в сети.

Рост спроса по сравнению с прошлым годом в компании связали с более ранним началом сезона, с расширением ассортимента и продажей бахчевых внарезку в контейнерах.

В «Магните» с 1 по 3 августа продажи арбузов выросли на 14% по сравнению с концом июля (29–30-го числа) и почти на 48% — по сравнению с августом 2020 года. Цены на арбузы остались на уровне прошлого года — в среднем около 25 рублей за 1 кг. В прошлом году было засушливое лето, поэтому урожай был низким и созрел позднее, пояснили в сети. В этом сезоне ситуация другая: сбор бахчевых выше, при этом на полки они начали поступать раньше. Также на покупательский спрос повлияла жаркая погода в ряде регионов.

В сети «О’кей» сказали «Известиям», что в этом году спрос на арбузы вырос примерно на 27%. В магазинах представлены отечественные арбузы и по большей части импортные дыни, уточнили там.

В Москве бахчевые развалы открыли по традиции 3 августа: свою работу начали 250 торговых точек , об этом журналистам сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Он уточнил, ключевыми регионами-поставщиками бахчевых культур на столичные прилавки в этом году стали Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан. Каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов , отметили в столичном правительстве. Средняя стоимость арбуза в таких точках составит 35–45 рублей за 1 кг, дынь «Торпеда» — 70–90 рублей, «Колхозницы» — 70–80.

Дали по бахче Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович