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Борщевой разбор: насколько снизилась стоимость овощей и надолго ли это

Рабочая группа по стабилизации цен на продукты изучила результаты мониторинга в регионах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Борщевой разбор: насколько снизилась стоимость овощей и надолго ли это
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2021-08-04 15:30:54
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Цены на большинство продуктов, включенных в «борщевой набор», снизились. Об этом заявили на заседании рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на продукты. В Минсельхозе также сообщили о существенном росте продаж и удешевлении стоимости отдельных товаров до 30% за последнюю неделю. Позитивную динамику «Известиям» подтвердили и в регионах, где зафиксировали значительное снижение ценника на сельскохозяйственные продукты. Тем не менее в некоторых торговых сетях волонтеры отметили повышение стоимости лука и капусты. В Совфеде, в свою очередь, подчеркнули, что основная часть урожая еще не собрана, и выразили надежду на эффективность мер, которые принимают партия и правительство.

Продовольственное снижение

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В «Единой России» провели очередное заседание рабочей группы по стабилизации цен на продукты, в котором приняли участие представители правительства и руководства партии. В начале встречи глава рабочей группы вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев рассказал о снижении стоимости ряда продуктов, включенных в «борщевой набор». В него входят картофель, морковь, свекла, лук и капуста.

Мы отмечаем общую тенденцию снижения цен на такие социально значимые товары, как картофель, лук, морковь, огурцы, помидоры. Стабилизировались цены на белокочанную капусту, ряд других важных товаров. Наша задача — добиться дальнейшего понижения цен за счет продвижения сельхозпродукции от поля до прилавка, — отметил Алексей Гордеев.

Он также рассказал о результатах мониторинга, который провели рабочие группы регионов. Среди передовиков по фиксации цен — Брянская область (более 500 рейдов), Курская, Ярославская области, Республика Крым, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия (от 190 до 280 рейдов). Однако есть и аутсайдеры — Волгоградская, Орловская, Смоленская области. «Это не исчерпывающий список», — добавил Гордеев.

Борщевой разбор
лук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
«Нам нужно, чтобы продукты стали дешевле сегодня»
Замминистра торговли Виктор Евтухов — о роли государства в регулировании цен и разрешении конфликтов между производителями, поставщиками и продавцами

По результатам мониторинга, видна активизация торговли овощами на ярмарках и рынках, сообщил на заседании рабочей группы первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

— Мы выросли по объемам продаж за последнюю неделю. Картофеля было продано свыше 500 т, что больше на 350 т, чем на прошлой неделе. Других овощей «борщевого набора» продано больше на 600 т, чем на прошлой неделе. Мы видим, что картофель предлагается на 30% дешевле, до 25% ниже предлагаются лук, морковь и капуста, — отметил первый замминистра.

Он добавил, что, учитывая скорый сбор урожая, динамика роста продаж и снижения цен сохранится. Также он сообщил, что в ведомстве с оптимизмом смотрят на грядущий урожай и планируют превзойти прошлогодние показатели. «Известия» направили запрос в Минсельхоз.

Ранее «Известия» писали о мерах, которые «Единая Россия» намерена реализовать с правительством, чтобы ограничить подорожание овощей, входящих в состав «борщевого набора». О решении взять цены под контроль «Единая Россия» объявила 19 июля на совещании с руководством кабмина РФ и главами регионов. На нем же сообщили о создании специальной рабочей группы по стабилизации цен под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

Позитивная тенденция

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На встрече 19 июля Алексей Гордеев предлагал правительству РФ рекомендовать торговым сетям заключать соглашения с производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Кроме того, он отмечал необходимость наделить региональные органы власти правом контроля за исполнением этих договоренностей на местах. Он также подчеркивал, что серьезное влияние на цены оказывает и отсутствие площадок для торговли овощами и фруктами непосредственно их производителями. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, в свою очередь, что правительство полностью поддерживает инициативы партии. По ее словам, для снижения цен на плодоовощную продукцию необходимо вдвое увеличить количество ярмарок в регионах. Она заверила, что уже дано поручение Минсельхозу и Минпромторгу помочь субъектам в наращивании мощностей ярмарочной торговли. За это время удалось добиться позитивных изменений.

Представители регионов, в частности, рассказали на заседании группы о значительном снижении цен на продукцию «борщевого набора». Так, например, в Дагестане отчитались об уменьшении стоимости почти в два раза, положительную динамику отметили и в Курской области.

Борщевой разбор
овощи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Везде продается «борщевой набор» — на открытых ярмарках, на рынках. Снизилась цена на картофель, лук и морковь. На разные продукты по-разному снизилась. Больше всего на лук и морковь. Немного на картошку — сейчас же она молодая, на нее идет сезон. Помидоры сегодня вообще очень дешевые, — рассказала «Известиям» член думского комитета по аграрным вопросам, представитель Краснодарского края в парламенте Наталья Боева.

В Российском союзе сельской молодежи также отметили позитивную динамику в большинстве регионов, однако добавили, что в ряде торговых сетей всё-таки наблюдается завышение цен.

— С 17 июля мы мониторили цены, например, в Мордовии. Они практически везде снизились. В «Пятерочке», «Магните» видна эта динамика. В «Ленте» и «Спар» цены на некоторые позиции увеличились. В «Ленте», например, на лук цена была 17 июля 32,99 рубля, а на 3 августа 47 рублей. Отрицательная динамика и на капусту. Это точечная история, — рассказала «Известиям» председатель союза, член центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина.

Впрочем, как заверили «Известия» в пресс-службе «Ленты», в целом снижение цен на «борщевой набор» имеет сезонный характер и обусловлено поступлением нового российского урожая на рынок. В итоге это отражается как на закупочных ценах, так и на ценниках на полках, пояснили в сети гипермаркетов. «Известия» направили запросы и в другие торговые сети.

Пока основная часть урожая овощей из «борщевого набора» не собрана, рассказал «Известиям» председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Он также выразил надежду на то, что принимаемые партией и правительством меры позволят удержать и снизить цены.

В ФАС, в свою очередь, отчитались об активных проверках и пообещали продолжить работу по мониторингу цен. Замглавы службы Геннадий Магазинов рассказал о ряде завышений ценников в Рязанской и Орловской областях. Он пообещал, что в ближайшие несколько недель ведомство проинформирует о завершившихся проверочных мероприятиях.

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