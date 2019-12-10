Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.

Первое место в рейтинге занял майонез, отмечает Пятый канал. Этот продукт специалист советует заменить греческим йогуртом или более дешевыми аналогами без злаков и наполнителей.

Вторым в списке оказалось шампанское. По словам Дубской, традиционный новогодний напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок. Последнее, в свою очередь, приводит не только к неприятным ощущениям, но и к возникновению чувства голода.

Замкнуло тройку самых вредных продуктов мясо. Врач советует не употреблять свинину, колбасы и ветчину. В качестве замены она предложила печеного кролика или курицу.

Также в антирейтинг новогодних блюд вошли соленья и сладости. В качестве альтернативы Дубская назвала сырные канапе, фрукты и сухое вино.

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