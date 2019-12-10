Прямой эфир

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

0
Фото: Global Look Press/digifoodstock.com/CTK
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.

Первое место в рейтинге занял майонез, отмечает Пятый канал. Этот продукт специалист советует заменить греческим йогуртом или более дешевыми аналогами без злаков и наполнителей.

Вторым в списке оказалось шампанское. По словам Дубской, традиционный новогодний напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок. Последнее, в свою очередь, приводит не только к неприятным ощущениям, но и к возникновению чувства голода.

Замкнуло тройку самых вредных продуктов мясо. Врач советует не употреблять свинину, колбасы и ветчину. В качестве замены она предложила печеного кролика или курицу.

Также в антирейтинг новогодних блюд вошли соленья и сладости. В качестве альтернативы Дубская назвала сырные канапе, фрукты и сухое вино.

6 декабря врачи рассказали, как употреблять спиртные напитки на новогодних праздниках без вреда для здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог расшифровала понятие «полезные продукты»
Немецкий гастроэнтеролог назвал опасные для кишечника продукты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019