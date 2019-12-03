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Диетолог расшифровала понятие «полезные продукты»

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Фото: Depositphotos
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Задача полезных продуктов обеспечить организм «строительными материалами», потому что каждый день в организме человека погибают сотни тысяч клеток, которые нужно восстанавливать, рассказала «Известиям» врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша 3 декабря.

Так она прокомментировала результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому почти половина граждан страны (48%) считают свой рацион «скорее неправильным».

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«Во-первых, к полезным относятся белковые продукты. Это мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты, в том числе сыры», — сказал диетолог.

Вторая группа полезных продуктов состоит из овощей и фруктов. В них содержатся витамины и микроэлементы, необходимые для протекания биохимических процессов в организме, и пищевая клетчатка. Она нужна для нормальной работы пищеварительной системы, добавила эксперт.

В третью группу вошли неочищенные крупы и изделия из цельнозерновой муки. «Если в нашем рационе превалируют продукты из этих трех групп, то можно считать, что у нас правильное, здоровое питание», — сказала Макиша.

Соответственно, чем больше в рационе полуфабрикатов, которые содержат сахар, муку и различные дополнительные жиры, тем меньше пользы от такого питания.

Дополнительный признак пользы продукта — это степень его очистки, отметила диетолог. «Полезными продуктами являются нерафинированные продукты, которые производят без сильной очистки в процессе технологической обработки. Чем меньше он очищен, тем больше в нем пользы. Когда ту же самую муку или крупу чистят, ее лишают питательных свойств», — заключила врач.

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