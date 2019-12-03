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Диетолог назвала схему правильного питания

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Фото: TASS/digifoodstock.com
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Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН, диетолог Ольга Григорьян по просьбе «Известий» дала россиянам несколько советов по правильному питанию.

Ранее во вторник, 3 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о том, что почти половина граждан страны (48%) считают свой рацион «скорее неправильным».

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Следует принимать два-три белковых блюда животного и растительного происхождения в день, рассказала Ольга Григорьян. К ним относятся мясо, рыба, яйца, курица, индейка. Также стоит включать бобовые, такие как спаржа и шпинат. При этом блюд животного происхождения должно быть больше, подчеркнула специалист.

«Кроме того, ограничение количества жира. Обязательно введение растительного масла в салаты и супы, не подвергая его термической обработке. Сварил суп и потом только добавил растительное масло», — подчеркнула Григорьян.

В рационе стоит также стоит ограничить быстроусвояемые углеводы. Они наиболее опасны, потому что если их не потратить на физическую энергию, они превращаются в жиры, отметила диетолог.

«Необходимо следить за общим количеством сахара. Если мы съедаем что-нибудь сладкое и идем на беговую дорожку, то это не представляет опасности», — заявила эксперт. В частности, к быстроусвояемым углеводам относятся зефир, конфеты, мед.

При этом обязательно в рацион добавлять не менее 800–900 граммов сложных углеводов в виде салата, заключила Григорьян.

В конце ноября портал Focus со ссылкой на врача-диетолога Бриджит Цейтлин сообщил о том, что отказ от сладкого может повлиять на психическое состояние и привести к срывам. В результате человек начнет употреблять большее количество вредной еды, написало издание.

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