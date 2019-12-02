Названо число неправильно питающихся россиян

Около половины россиян (48%) не считают свое питание правильным. Это следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Столько же респондентов положительно оценили свой режим питания.

В понимании 43% жителей страны здоровый рацион означает исключение фастфуда, сладостей и газировки. При этом важность контроля белков, жиров, углеводов и витаминов осознает менее четверти (22%) респондентов.

Опрос показал, что при выборе пищевых продуктов россияне чаще всего обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов и в меньшей степени — на сбалансированность собственного рациона, отмечает завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института РУДН Светлана Орлова.

По ее словам, совсем немногие в курсе, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище.

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Еда приходит одна: половина россиян питается неправильно