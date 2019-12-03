Еда приходит одна: половина россиян питается неправильно

Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Важность контроля белков, жиров, углеводов и витаминов осознает менее четверти (22%) респондентов. В понимании 43% жителей страны правильно питаться означает исключить из рациона фастфуд, сладости и газировку. Эксперты отмечают, что пищевые привычки наших соотечественников меняются в лучшую сторону, однако заблуждений в этой сфере еще очень много.

Три «питательных» кита

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМом, 48% россиян назвали свое питание правильным, а еще столько же — неправильным. При этом само понятие «правильное питание» респонденты понимают по-разному. Почти 43% опрошенных считают, что достаточно отказаться от фастфуда, газировки и выпечки. Кроме того, важно есть маленькими порциями в течение дня (35%), выпивать по 1,5–2 л воды (35%), употреблять только экологически чистые продукты (33%), не переедать (31%) и покупать товары без красителей и ароматизаторов (30%). Лишь 22% участников опроса контролируют содержание в рационе белков, жиров и углеводов, а 7% пьют БАДы и витамины.

При выборе пищевых продуктов россияне чаще всего обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов и в меньшей степени — на сбалансированность своего рациона, отмечает завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института РУДН Светлана Орлова.

— Только каждый пятый из опрошенных знает о важности контроля макро- и микронутриентов. И совсем немногие в курсе, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище, — сказала она «Известиям».

Правильное питание зиждется на «трех китах», подчеркнул академик РАН, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. Первое правило — еда должна быть безопасной. Второй «кит» касается энергетических затрат — человек должен получать из пищи столько энергии, сколько он потратил ранее. Последний постулат касается соответствия химического состава рациона физиологическим потребностям организма.

— Нам нужно получать порядка 170 химических соединений, причем треть из них незаменимы. Если они есть — мы здоровы, если нет — болеем. Самый просто пример — витамин С. Без него сначала начинается переутомление, а в клинических случаях наступает ломкость сосудов, кровотечение, — пояснил Виктор Тутельян в беседе с «Известиями».

Критерии натуральности

Судя по результатам опроса ВЦИОМа, половина россиян (51%) ежедневно употребляют свежие овощи, 48% — молоко и продукты из него, 37% — мясо, 34% — фрукты, ягоды. Реже всего наши соотечественники употребляют рыбу — она есть в ежедневном рационе только 2% опрошенных (27% едят ее несколько раз в неделю). А больше всего россияне любят хлеб и выпечку — 79% не отказываются от них ни на день.

— С одной стороны, люди стали вдумчивее относиться к вопросам питания, — отметил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. — С другой — многие показатели всё равно остаются ниже необходимых. Например, рекомендованная норма молока составляет примерно 390 мл в день, а по стране в целом у нас употребляют 220 мл. Кроме того, наши соотечественники едят катастрофически мало рыбы, несмотря на то что она — источник многих важных микроэлементов.

Для большинства респондентов (45%) лакмусовой бумажкой полезности продукта является отсутствие в них ГМО. 27% назвали главным критерием натуральность компонентов, чуть меньше (26%) — отсутствие агрохимикатов. 21% опрошенных стремится покупать продукты без промышленных трансжиров, 18% — с низким содержанием сахара или соли. И лишь 8% россиян считают продукты полезными за их питательные свойства, а 15% уверены, что качество пищи повышают витамины.

— Уверен, большинство населения не старается разобраться в вопросе ГМО, а опирается на суждения. ГМО-растения выращивают с 1996 года, и от них пока никто не умер, — отметил в разговоре с «Известиями» замдиректора по научной работе Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Сергей Брускин.

Заблуждаются россияне и относительно вреда пестицидов — полезность и питательные свойства продукции не зависят от применяемых средств защиты растений, убежден замруководителя Центра биологической регламентации использования пестицидов ВНИИ защиты растений Александр Лаптиев.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в сентябре этого года. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.