Дайте добавки: россияне стали покупать на 10% больше БАДов

О росте продаж биологически активных добавок (БАД) свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». На фоне снижения реальных доходов граждане могли начать отдавать предпочтение добавкам, отказываясь от настоящих лекарств из-за более высоких цен на них, говорят эксперты. С другой стороны, всё чаще ориентированные на здоровый образ жизни обеспеченные люди покупают дорогие витамины. Отчасти из-за этого выручка аптек от продажи БАДов выросла на четверть.

В августе россияне приобрели 26,6 млн упаковок БАД на 5,1 млрд рублей, свидетельствуют данные DSM Group. В сравнении с восьмым месяцем прошлого года продажи выросли на 10% в натуральном выражении и на 25% в денежном. Средняя цена одной проданной упаковки поднялась со 170,9 до 192,9 рублей.

Если анализировать данные по рынку БАД за январь–август, все еще очевидно влияние падения продаж в прошлые месяцы. В этом году аптекам удалось продать 204,2 млн упаковок добавок на 38,6 млрд рублей. Это на 10% больше в финансовом выражении, но на 5% меньше в натуральном относительно января-августа 2018-го.

Среди наименований наиболее продаваемых БАД есть витамины, слабительное, препараты для улучшения работы кишечника, для похудения, успокоительные и средства, обещающие эффект омоложения организма.

Россияне охотнее покупают отечественные БАДы, свидетельствуют данные DSM Group. В августе их доля в продажах составила 55% в стоимостном выражении и 83% в натуральном.

Рост продаж биодобавок можно связать с увеличением количества регистраций новых продуктов в этой категории и выхода этих препаратов на рынок, сказал «Известиям» исполнительный директор союза производителей БАД Александр Жестков.

— Что касается роста продаж именно дорогих добавок к пище, то тут сохраняется тенденция с прошлого года: происходит изменение портрета потребителя БАДов. Это более молодое и платежеспособное поколение, для которого применение добавок является элементом здорового образа жизни. Эта категория клиентов выбирает более дорогие препараты, — сказал Александр Жестков.

В DSM Group также говорят о том, что некоторые потребители стали чаще выбирать более дорогие препараты.

С другой стороны, продажи БАДов традиционно растут во время экономических кризисов и в условиях снижения реальных доходов населения, отметил член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. Напомним, в первом полугодии 2019-го, согласно данным Росстата, реальные доходы россиян снизились на 1,3%.

— БАДы дешевле лекарств, а разница между ними потребителю не всегда очевидна. Многие занимаются самолечением или ищут бюджетные аналоги средств, выписанных врачом, — рассказал эксперт. — Кроме того, реклама добавок гораздо агрессивнее, чем продвижение лекарств. Производители последних из этических соображений не обещают гарантированных результатов, а вот БАДы позиционируют как «золотую таблетку», которая гарантированно улучшит жизнь и здоровье.

Биодобавки регистрирует Роспотребнадзор, а лекарства — Минздрав, уточнил «Известиям» руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. То есть производителям БАДов необходимо лишь доказать безопасность продукта, а разработчикам медикаментов — еще и лечебный эффект.

Употребление, например, добавок для улучшения потенции, отказа от курения или похудения не даст гарантированного эффекта, а может лишь способствовать изменениям, уточнила исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина.

Как писали «Известия», Роспотребнадзор планирует убрать с прилавков БАДы, наименования которых аналогичны названиям лекарств или очень схожи с ними. Там считают, что такая практика вводит потребителя в заблуждение. По оценкам экспертов, с рынка биодобавок могут уйти до 20% брендов. Среди одноименных БАДов и лекарств, которые сейчас продаются в России, есть, например, «Глицин», «Аевит», «Ци-Клим», созвучные — БАД «Формакс» и лекарство «Форлакс», БАД «Энзим форте» и медикамент «Мезим форте», БАД «Сеалекс» и лекарство «Сиалис», похожие БАД «Фукус» и препарат «Фукус-плюс», БАД «Эректин-ЛАД» и лекарство «Эректин».

Еще в январе–мае продажи биодобавок в России сокращались, писали «Известия». Тогда эксперты связывали это с подорожанием препаратов и оттоком покупателей БАДов из аптек в супермаркеты и интернет-ритейл.