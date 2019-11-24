Диетолог рассказала о худших продуктах для завтрака

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала о том, какие продукты на завтрак наиболее вредны, а какие максимально полезны, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на видеоматериал 7news.

По ее мнению, однозначно для завтрака не подходит пита, так как повышает уровень глюкозы в крови и содержит до 80 г углеводов на 100 г продукта.

«Это худшее, что можно выбрать», — уточнила специалист.

Еще один вредный продукт — сладкие хрустящие хлопья, которые так любят дети. «В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам», — подчеркнула диетолог.

По ее словам, на завтрак наиболее полезно употреблять гранолу или хлопья без сахара с добавлением греческого йогурта, небольшого количества меда и ягод.

Также она советует тосты с яичницей, овощами и беконом. Диетолог уточнила, что бекон будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится немало жира.

Ранее в этот же день британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника. По ее словам, наиболее положительное влияние на данный орган оказывают груши.