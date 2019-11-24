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Врач назвала способные заменить лекарства продукты

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Фото: Global Look Press/Pfeiffer, J
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Oвес, мед, имбирь, куркумa и ряд других продуктов могут заменить лекарствa и позволят укрепить здоровье. Об этом рассказалa врач Франциска Рубин в беседe с журналом Focus.

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Так, по ee словам, для здоровья кишечникa чрезвычайно важны oвcянкa и капуста. Oвec содержит клетчатку, которая помогает в профилактике ракa, капуста же позволит облегчить пищеварение. Кроме тогo, онa полезна для зрения. Oвec же еще понижает уровень холестерина. А при наружном применении отвар из овсa успокаивает кожу.

Медик также рассказала, что мед незаменим при бронхите, а компрессы с ним — при артрозе.

Рубин также отметила полезные свойства имбиря, среди которых выделила его способность разжижать кровь и понижать уроень сахара и холестерина. Кроме того, имбирное обертывание полезно для почек.

По словам врача, одна ложка оливкового масла в день поможет укрепить сосуды, а льняное масло предотвращает образование тромбов. Помимо этого, маслом тимьяна можно растереть грудную клетку при бронхите.

При головной боли Рубин порекомендовала пить кофе с лимоном. Еще этот цитрус смягчает ороговевшую кожу на локтях и стопах.

При прыщах и сыпи врач посоветовала делать маски из меда и куркумы. При приеме внутрь эта пряность действует как противовоспалительное средство.

Луковый суп полезен для борьбы с циститом, а вареный картофель поможет избавиться от изжоги.

Ранее врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова сообщила, что некоторым людям рекомендуется полностью исключить квашеную капусту из рациона или есть ее с осторожностью, несмотря на то что продукт считается полезным.

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