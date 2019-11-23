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Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно. Кроме того, кофеин помогает противостоять онкологическим заболеваниям, рассказал врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк в интервью Focus.

Также, по словам специалиста, регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции и диабета. Врач считает допустимым пить в день до четырех чашек этого напитка.

В свою очередь, красное вино, вопреки расхожему мнению о его пользе, даже в небольших количествах может вызвать мерцательную аритмию, рассказал Брюк.

Ранее, 21 ноября, французский аддиктолог Мокка Лорберг рассказал, что употребление алкоголя каждый день является риском для здоровья, а невозможность ограничиться одним бокалом за вечер служит симптомом алкогольной зависимости.

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