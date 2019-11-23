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Российские ученые открыли способ усилить полезные свойства базилика

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта выяснили, как усилить полезные свойства базилика. Сообщение об этом опубликовано на сайте университета 20 ноября.

Биологи исследовали возможность повысить в листьях базилика концентрацию селена — вещества, который необходим для нормальной работы иммунной системы человека. При его недостатке повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и др.

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Однако, как отмечают ученые, высокая концентрация вещества вызывает токсические эффекты. Поэтому необходимо подбирать оптимальные концентрации элемента. Исследователь института живых систем Любовь Скрыпник рассказала, что им удалось подобрать оптимальный раствор, который обеспечит безопасный уровень селена в листьях базилика.

«В рамках нашего исследования мы увидели, что введение в питательный раствор микроэлемента селена (в концентрации 5 мкМ) или опрыскивание его раствором растений (в концентрации 10 мкМ) являются оптимальными, обеспечивающими безопасный уровень данного микроэлемента в листьях базилика», — заявила Скрыпник.

Отмечается, что при данных концентрациях и способах обработки увеличивается содержание эфирных масел, гидроксикоричных кислот, суммы фенольных соединений и антиоксидантов в базилике.

По словам ученой, сейчас многие овощи культивируются гидропонным методом. Это позволяет не только получать урожай круглый год, но и контролировать условия выращивания.

«Полученные результаты могут быть использованы агропредприятиями, занимающимися выращиванием базилика для получения более качественной с точки зрения питательных свойств продукции», — подчеркнула Скрыпник.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Plants.

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