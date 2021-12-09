«По цене и качеству»: как правильно выбрать хорошую красную икру

Эксперты рассказали, как выбрать хорошую красную икру к новогоднему столу. По их словам, важно обращать внимание на цену — она не может быть слишком низкой — и качество продукта. Для этого нужно внимательно изучить упаковку и почитать состав. В том, как отличить настоящий деликатес от подделки и как найти по-настоящему вкусную икру, разбирались «Известия».

Как выбрать красную икру

Эксперты рассказали, как правильно выбрать красную икру к Новому году и не нарваться на подделку. По словам начальника лаборатории ООО «Русский рыбный мир» Светланы Строевой, при выборе деликатеса лучше отдать предпочтение официальным магазинам компании-производителя либо магазинам известных торговых сетей, где продавцы могут предоставить ветеринарное свидетельство.

Покупая икру, важно обращать внимание на цену (слишком низкая может говорить о подделке или просроченной продукции) и качество. Его можно проверить следующим образом: на крышке банки должна быть выбита или напечатана дата изготовления и данные о мастере.

— На этикетке следует изучить состав — настоящая лососевая зернистая икра изготавливается из охлажденного или замороженного сырья, проверить значок ГОСТа либо технические условия или стандарт организации, штрих-код (с помощью специального ридера — программы, установленной на смартфон), — рассказывает собеседница «Известий».

По цене и качеству Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Больше всего, отмечает эксперт, из-за состава и вкусовых качеств ценится красная лососевая икра. В ее составе не должно быть водорослей, жира или рыбного бульона, только натуральный продукт.

— Самые качественные икринки — шарообразной формы. Их легко отличить по зародышевому ядру (похоже на глазок) и полупрозрачной оболочке, желточная масса должна быть полужидкой — оранжево-красного цвета, — говорит Строева.

В свою очередь, врач-терапевт сервиса «Теледоктор24» Нэя Георгиева рекомендует выбирать икру в стеклянных баночках — так можно оценить внешний вид продукта до покупки. При выборе икры в жестяной банке следите, чтобы она не была вздутой или поврежденной.

Признаки хорошей икры

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк призывает при покупке икры обращать внимание на дату ее производства. Качественная и относительно свежая икра диких пород лососевых должна быть произведена во время их нереста. Основной вылов происходит в летний период с августа по сентябрь.

— Если мы выбираем икру в железных баночках, важно, чтобы производитель был с Дальнего Востока, — говорит эксперт. — Если продукт в стеклянной или пластиковой банке, нужно посмотреть на просвет, чтобы икринки были отделены друг от друга, а не лежали однородной кашицей. Не были слипшимися, с умеренным содержанием жидкости. Необходимо, чтобы каждая икринка имела структуру и форму.

По цене и качеству Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Икра от разных рыб семейства лососевых отличается друг от друга размером икринок, цветом и ценой. Горбуша самая дешевая, так как ее вылавливают в наибольших количествах. Икра кижуча, нерки и кеты уже будут стоить дороже, так как их добывают, соответственно, в меньших объемах.

— Размер икринок не должен вас смущать. Он зависит не от качества, а лишь от вида лососевых, — отмечает Березнюк.

Самая крупная икринка, по словам эксперта, — это икра кеты. Она может в диаметре достигать 6-7 миллиметров. Наиболее распространенная икра горбуши такая же по цвету, но размер икринок будет уже от 3 до 5 миллиметров. У нерки самая красивая по цвету и форме икра — мелкая и почти малиновая.

Когда лучше всего покупать красную икру

Говоря о том, когда закупаться икрой к Новому году, Светлана Строева советует делать это заранее — в последнюю неделю декабря цена будет значительно выше, чем в начале месяца или конце ноября. Эксперт советует установить на смартфон приложения, которые подбирают товар с минимальной стоимостью в ближайших магазинах. Также можно сравнить цены в нескольких магазинах.

— Стоимость икры за прошедший год выросла практически на треть из-за роста инфляции, ценовой политики рыбодобывающих компаний, а также увеличения стоимости доставки и горюче-смазочных материалов, — рассказывает специалист.

По словам Ильи Березнюка, килограмм икры, выловленной в период с лета по начало осени этого года, будет стоить от 4,2 тыс. рублей (горбуша) до 5 — 5,5 тыс. рублей, в зависимости от продавца.

При этом, добавляет Строева, цену на конечный товар будет еще разогревать и новогодний ажиотаж, поэтому приобретать продукцию к столу можно уже сейчас, учитывая, что консервированная икра может долго ждать своего часа в морозильной камере при соблюдении условий хранения, заключает собеседница «Известий».

Чем полезна красная икра

По словам старшего медицинского консультант сервиса «Теледоктор24» Нэи Георгиевой, красная икра, присутствующая почти на каждом новогоднем столе, несет большую пользу для здоровья. Деликатес, на треть состоящий из легкоусвояемого белка, богат витаминами А, Д, Е, С, группы В, а также микроэлементами — цинком, кальцием, железом, серой, фосфором.

— Икра состоит из Омега 3-6-9 ненасыщенных жирных кислот, которые нормализуют уровень холестерина и предотвращают образование атеросклеротических бляшек. Кроме того, она полезна для сосудов, сердца, волос, кожи и ногтей, — рассказывает врач.

Кроме того, добавляет врач-терапевт отдела персонифицированной медицины ФНКЦ ФМБА России Валерия Ершова, красная икра помогает поднять уровень железа в крови, что может способствовать повышению гемоглобина, а высокое содержание в ней кальция помогает укрепить кости.

— Красная икра особенно полезна при заболевании рахитом, ведь в ней содержится большое количество витамина D, которое может восполнить даже суточную норму — такого нет больше ни в одном продукте, и двойная суточная норма йода, — отмечает Ершова. — Также деликатес рекомендуют мужчинам, так как при постоянном употреблении он поможет улучшить потенцию и поддержать репродуктивную функцию.

В то же время, подчеркивают врачи, при употреблении икры в пищу важно соблюдать меру: все микроэлементы и витамины в ее составе находятся в концентрированной форме, и переедание деликатеса может вызвать аллергические реакции, тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Также к икре стоит с осторожностью относиться людям с повышенной массой тела — продукт имеет высокую калорийность и задерживает обмен жидкостей в организме.

— Красная икра противопоказана людям с непереносимостью и детям до 3-х лет. Из-за большого содержания соли она может принести вред людям с артериальной гипертонией и заболеваниями почек. Может провоцировать повышение артериального давления и возникновение отеков , — говорит Нэя Георгиева.

Всем остальным врачи не советуют есть красную икру каждый день — достаточно одной столовой ложки несколько раз в неделю. Икру лучше всего сочетать с зелеными овощами и зеленью, рукколой, листьями салата, петрушкой — в них содержатся вещества, которые улучшают усвояемость жирных кислот.

Чем отличается искусственная икра

Как отмечает Илья Березнюк, на рынке есть и икра из аквакультурной рыбы, выращенной искусственно. Она не является вредной, если это проверенный производитель. Потому, утверждает эксперт, слов «искусственно выращенная» форель или семга пугаться не нужно.

Также существует искусственно произведенная икра , которая, по словам основателя проекта «АртНаука» Николая Новоселова, чаще всего содержит два основных компонента: хлорид кальция и альгинат натрия. Реже вместо хлорида кальция используется лактат кальция.

По цене и качеству Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

— Производство такой икры достаточно простое: практически любая «вкусосодержащая» жидкость смешивается с альгинатом натрия и прокапывается в хлорид или лактат кальция. В воздухе, при падении, капля становится шариком и падает в раствор. Внутри раствора хлорид кальция замещает альгинат натрия, вызывая соединение молекул друг с другом. Получается шарик — жидкий внутри, с желеобразной оболочкой, — рассказывает собеседник «Известий».

При этом «вкусосодержащая» жидкость может быть любой — рыбной или даже сладкой. Сладкой «икрой» из сиропа можно, например, украсить коктейли.

Как утверждает Новоселов, искусственная икра не несет вреда для здоровья, поскольку производится из натуральных ингредиентов: тот же альгинат натрия — это просто вытяжка из водорослей, которая классифицируется как пищевая добавка Е401. Его применяют даже в медицине — для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и кишечных инфекций.