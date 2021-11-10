Врач рассказала о пользе красной икры для сосудов и сердца

Красная икра укрепляет иммунитет и полезна для сердца, сосудов. Об этом в среду, 10 ноября, заявила нутрициолог Екатерина Муравская в беседе с «РИА Новости».

Данный продукт является источником таких витаминов, как A, E, D, B, рассказала специалист.

При этом в икре содержатся микроэлементы: калий, фосфор, хлор, марганец, а также кальций, йод, медь и железо. Также красная икра — источник полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), фолиевой кислоты, лецитина и белка.

По словам Муравской, икра предотвращает развитие атеросклероза, она существенно укрепляет иммунитет. Кальций полезен для костей, волос и ногтей. Продукт положительно сказывается на артериальном давлении.

«Продукт эффективен для профилактики рахита, поддержания мужского здоровья (повышает потенцию). В продукте содержится лецитин, которые полезен для нервной системы и мозговой деятельности», — добавила нутрициолог.

При этом продукт нельзя есть много. Суточная доза — одна чайная ложка, отметила врач.

«В икре содержится много соли и холестерина. Выбирайте икру качественного производителя», — подытожила Муравская.

14 декабря 2020 года диетолог Марина Макиша рассказала, что необходимо съедать в день не более 50 граммов красной икры. Более того, людям с артериальной гипертонией и заболеванием почек следует ограничиться одной столовой ложкой икры в день, отметила диетолог.