Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты

Овощи, фрукты, рыба и цельные злаки традиционно принято считать продуктами, которые подходят для здорового питания. Впрочем, как рассказали диетологи, полезны они далеко не во всех случаях. «Известия» собрали пять видов самых популярных «полезных» продуктов, которые могут оказаться вредны для вашего здоровья.

Морская рыба

Сложно представить что-то более здоровое и полезное для организма, чем морская рыба . Содержащиеся в ней жирные кислоты omega-3 снижают риск возникновения инфаркта и вообще благотворно влияют на сосуды. Правда, в последние десятилетия ситуация начала меняться вместе с экологией мирового океана.

По мере загрязнения среды ее обитания, морская рыба все чаще накапливает в себе различные тяжелые металлы , в том числе, и ртуть , которая для человеческого организма вовсе не полезна.

В первую очередь, это касается тех пород рыб, которые отличает долгий срок жизни , рассказал в интервью диетолог Евгений Арзамасцев.

— Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить, — подчеркнул специалист.

Кстати, то же самое касается и лосося. Хотя срок жизни у него не столь солидный, эту популярную у гурманов рыбу из-за высокого спроса все чаще выращивают на фермах . Нередко — с использованием антибиотиков.

Овсяная каша

Овсяная каша давно стала одним из символов здорового питания . Но выбирая нужную упаковку в магазине, легко перепутать цельные овсяные хлопья с кашами быстрого приготовления. А вот к ним пспециалисты рекомендуют относится с осторожностью . Из-за быстрого усвоения, такая каша может привести к нарушению обмена веществ в организме, объяснил Евгений Арзамасцев.

— Есть овсяные хлопья, а есть цельная овсянка. Овсяные хлопья — это тот продукт, который максимально быстро обработан, — напомнил он.

Впрочем, не все ладно и с употреблением цельного зерна . Так, переизбыток растительных волокон может плохо повлиять на микрофлору кишечника. Не рекомендуют увлекаться такими продуктами пожилым людям, людям, имеющим открытую язву желудка, а также тем, кто испытывает трудности с пищеварением .

Йогурты и молочные продукты

В списке неоднозначных с точки зрения их полезности продуктов есть, в том числе, йогурты и другие молочные продукты .

Так, йогурты с длительным сроком хранения, как правило, содержат в себе не только большое количество сахара, но также консерванты и красители .

Обезжиренные йогурты, как и творог и другие молочные продукты, могут оказаться даже более вредными для организма чем их менее диетические, зато более натуральные аналоги . А все из-за химических обработки, которую они проходят для того, чтобы получить статус обезжиренных.

Скрытая угроза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не все гладко и с самым обычным молоком. Особенно если вы покупаете его пастеризованным в пакетах в супермаркете. Такое молоко, произведенное в промышленных масштабах, почти лишается полезных свойств, зато, опять же, может содержать в себе антибиотики .

Ну и наконец, стоит иметь в виду, что любая молочная продукция нарушает кислотно-щелочной баланс, что в некоторых случаях может привести, в том числе, к недостатку в организме кальция и, как следствие — хрупкости костей.

Свежевыжатые соки

Хорошо известно, что пакетированные соки не несут никакой пользы для организма и при этом изобилуют сахаром и консервантами . Немногие, однако, знают, что и со свежевыжатыми фруктовыми соками тоже все далеко не так очевидно .

Так, в отличие от самих фруктов соки почти не содержат клетчатки, в которой заключается основная польза для нашего организма . Зато, как и сами плоды, они по-прежнему содержат много сахара. И к тому же насыщают куда меньше фруктов — а значит, и самого сока, и содержащегося в нем сахара вы скорее всего употребите больше, чем если решите просто устроить фруктовый перекус .

Тем, кто никак не готов отказываться от соков, диетологи рекомендуют сосредоточиться на овощных напитках, в которых куда меньше сахара, или смузи — в них фрукты содержатся в измельченном виде, а значит, сохраняется и клетчатка.

Скрытая угроза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чеснок, лук и томаты

Казалось бы, что может быть полезнее овощей. Тем более, таких, как лук или чеснок. Тем не менее, и к ним у диетологов возникли вопросы.

Считается, что лук и чеснок далеко не всегда снижают уровень холестерина в организме, поэтому не факт, что их можно считать эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний .

Укрепить иммунитет и предотвратить простуду они действительно иногда помогают. Но вместе с тем, способны легко вызвать изжогу или воспаление слизистой. Нельзя употреблять их людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также острым гастритом и воспалениями в почках.

Из-за кроворазжижающего действия, чеснок также не рекомендуется употреблять вместе с аспирином или любым другим антикоагулянтом .

А вот с томатами все намного проще. С одной стороны, они содержат ликопин, который помогает стимулировать иммунную систему. Но в то же время, они богаты кальцием и активное употребление томатов может привести к отложению солей или способствовать образованию камней в почках. Так что они не рекомендованы пожилым людям и тем, кто страдает остеопорозом или другими заболеваниями суставов.