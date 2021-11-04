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Время перемен: как укрепить здоровье на домашнем режиме

Врачи советуют начать с отказа от алкоголя и вредной пищи
Фото: Depositphotos/urban_light
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Время перемен: как укрепить здоровье на домашнем режиме
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2021-11-03 18:15:46
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Дни с 30 октября по 7 ноября в России были объявлены нерабочими. При этом некоторые регионы, в числе которых Новгородская, Челябинская, Курская, Брянская и Томская области, уже сообщили об их продлении. В этот период россиянам стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя, сообщил на днях главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Как не только сохранить себя в форме, но и укрепить свое здоровье на домашнем режиме — в материале «Известий».

Чем опасны долгие каникулы

В период нерабочих дней россиянам стоит отказаться от несбалансированного питания и алкоголя в пользу здоровой домашней пищи и еды, богатой витамином С, заявил на днях главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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— Каникулы всегда открывают дорогу к соблазнам, к тому же и холодильник рядом, и доставка готовой еды доступна. Здесь и кроются опасности. Несбалансированное питание, когда в меню преобладают быстрые углеводы, мало клетчатки и белка, микроэлементов и витаминов, ведет к возникновению застоев в кишечнике и плохому усвоению пищи, снижению иммунитета, накоплению лишних килограммов, — рассказал Тяжельников.

По его словам, малоподвижный образ жизни ведет к замедлению тока лимфы, приводит к нарушению кровообращения.

— Также опасно «расслабляться» и «отдыхать» с помощью алкоголя. Во-первых, алкоголь будет способствовать набору веса, во-вторых, это дополнительная нагрузка на сердце и печень. Вместо отдыха организм будет трудиться, выводя токсины. И, в-третьих, в случае алкогольного отравления, что нередко случается при потере чувства меры или выборе некачественных напитков, вы можете быть выбиты из рабочего графика на долгое время, — подчеркнул Тяжельников.

Время перемен
готовка
Фото: Depositphotos/AntonLozovoy

Как питаться в нерабочие дни

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Главная рекомендация, касающаяся питания в праздники и нерабочие дни, — не отравить себя, подчеркнула в разговоре с «Известиями» врач-диетолог Наталия Герасимова. Так, речь идет об алкоголе, некачественных продуктах, переизбытке продуктов, которые содержат большое количество соли. Кроме того, не стоит увлекаться «закусочным столом».

Необходимо делать акцент на домашней еде, на блюдах попроще, в которых не так много соли, различных жиров, майонеза. То есть периодически давать разгрузку организму, чтобы он не постоянно напрягался для переваривания тяжелых продуктов, — советует собеседница «Известий». — Стоит сократить потребление продуктов, содержащих углеводы в большом количестве. Соответственно, это различные десерты, торты, пирожные. Опять же не стоит злоупотреблять фруктами. Допустим, съесть килограмм арбуза, дыни или мандаринов — это чересчур, особенно если ваша физическая активность в эти дни будет ограничена. Также стоит обращать внимание и на размер порций.

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В эти дни нужно питаться полноценно, чтобы все необходимые элементы попадали в организм, отмечает врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, необходимо не поправиться и оставаться работоспособным, поэтому стоит делать упор на частое дробное питание — дома это вполне возможно сделать, рассказала она в разговоре с «Известиями».

Включаем в рацион большое количество овощей — не менее 400 г. Необязательно всё съедать в один присест, лучше растянуть их потребление в течение дня. С одной стороны, они создают объем и притупляют желание съесть что-нибудь еще высококалорийное, с другой — обеспечивают организм витаминами и микроэлементами, которые сейчас нам необходимы. В рационе нам обязательно нужен белок, потому что это наша иммунная система. Причем белок, который хорошо усваивается и не перегружает наш организм: это курица, индейка, кролик. Рыба тоже содержит белок, при этом там есть еще и хром, обеспечивающий сцепку между инсулином, который тащит глюкозу, и самой клеткой, и нам не так хочется есть, особенно сладкого.

Время перемен
кисломолочка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Не нужно забывать и о кисломолочных продуктах: они тоже содержат кальций, который приглушает аппетит, отмечает Соломатина.

— Нам обязательно нужен и витамин D: это жирная рыба, печень трески. Он способствует нормальному настроению, повышению иммунитета, а также понижает тягу к нездоровой еде. Не стоит забывать и про витамин C — в этом нам помогут те же самые овощи и фрукты, также его очень много и в квашеной капусте. Для поддержания иммунной системы нам также обязательно нужен цинк (его много в мясе, морепродуктах, а также в тыквенных семечках), — подчеркивает врач.

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Также стоит обратить свое внимание и на различные приправы, советует врач-диетолог. Например, можно добавить в напитки и блюда куркуму. Она не только оказывает противовоспалительное действие, но и помогает не переедать: когда мы добавляем ее, а также корицу или ваниль в наши блюда, нам кажется, что мы уже съели некое количество сладкого.

Кроме того, не нужно долго засиживаться по вечерам, потому что, согласно ряду исследований, после бессонной ночи хочется больше сладкого и особенно жирного, например торт, заключила врач-диетолог.

Какая физическая нагрузка необходима в выходные

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым людям необходимо заниматься спортом не реже двух дней в неделю, напомнил в разговоре с «Известиями» фитнес-тренер Станислав Милославский. Кроме того, согласно вышеуказанному документу, взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет следует не менее 150–300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности с аэробной нагрузкой или не менее 75–150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой.

Время перемен
парк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Если до начала нерабочих дней человек имел сидячий образ жизни, то достаточно просто в течение дня нахаживать по 10 тыс. шагов. Это станет первым этапом укрепления сердечно-сосудистой системы, — отмечает Милославский. — При этом тем, кто регулярно тренируется в зале, лучше отдохнуть это время. Тут действует принцип «лучше сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед».

Для поддержания общего здоровья в эти дни можно добавить короткие тренировки кругового формата, когда чередуется нагрузка на разные части тела.

— Я бы порекомендовал выбрать от трех до пяти-шести упражнений на разные группы мышц и выполнять их подряд от трех до четырех кругов в зависимости от подготовленности человека. Кроме того, не стоит забывать, что в фитнесе очень многое зависит от питания. Помня всё это, можно добиться хороших результатов, — заключил фитнес-тренер.

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