Чтобы не было еды: что говорят врачи об интервальном голодании

Врач-диетолог Татьяна Жаровская заявила, что интервальное голодание может при определенных условиях быть опасной практикой. Подробности — в материале «Известийя».

Что такое интервальное голодание

Интервальное голодание — популярный тип диеты, при которой внимание в первую очередь обращается на интервалы между приемами пищи. Периоды голодания в 16-24 часа здесь чередуются с периодами еды. При этом во время голодания разрешены вода, кофе и чай без сахара. С мнением врачей по поводу такого способа сбросить вес можно ознакомиться на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора. Специалисты ведомства призывают проявлять осторожность и проконсультироваться с врачом. Особенно это касается пациентов с диабетом второго типа.

Дискуссия об интервальном голодании пока продолжается. Так, диетолог Татьяна Жаровская на днях заметила, что есть люди, которые генетически предрасположены к тому, чтобы есть реже — и им такой метод питания подойдет. Но таких в популяции лишь 20-30%. Однако у других людей, считает врач, интервальное голодание может вызвать проблемы со здоровьем — страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь .

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее говорила, что существует мягкий вариант интервального голодания — это прекращение приема пищи за 2-4 часа до сна.

— Интервальное питание с более длительными периодами голодания должно назначаться по показаниям, оно может подходить пациентам с определенными особенностями метаболизма и гормональной продукции, но его нельзя рассматривать как здоровую альтернативу для всех и каждого , — объяснила врач.

В то же время врач-терапевт Александр Барвинский считает, что «один день в неделю проводить на воде — вполне нормальная история». По его словам, важно «не наверстывать упущенное» на следующий день — не нужно много есть, а предпочтение отдать правильной пище .

Можно ли похудеть с помощью голодания

Врач-терапевт Надежда Чернышова замечает, что голодание совершенно точно не помогает в снижении веса — только в краткосрочной перспективе, а именно в тот момент, когда человек не ест.

— Но когда завершается цикл голодания, накладываются еще и психологические моменты, и человек начинает неудержимо есть , — сказала она «Известиям». — Это происходит не всегда, но часто. Начинается период неудержимой еды, и человек быстро набирает все, что потерял, да и еще с привесом. Такие колебания веса — вредны .

Врач-диетолог Наталья Круглова замечает, что голод — это не физиологическое состояние для организма, а большой стрессор, и нельзя рассчитывать, что он принесет большую пользу здоровью . Она также указывает на возможные психические нарушения из-за голодания. Врач заметила, что голодание не приводит к снижению веса, потому что он возвращается сразу после того, как человек приходит к своему обычному питанию .

Чернышова добавляет, что польза интервального голодания не доказана.

— Да, есть такое понятие как аутофагия — когда организм с помощью своих иммунных клеток съедает все обломки клеток, микробов, ненужные вещества, то есть как бы наводит порядок, пока мы не едим, — рассказала она. — Это базируется на данных исследований — и если не углубляться, то все звучит хорошо. На самом деле исследования проводились на клетках дрожжей, и, по-моему, на мышах. На человеке — нет. А что полезно дрожжам, не факт, что полезно человеку.

Кому голодать точно нельзя

— Голодание противопоказано беременным и кормящим женщинам,детям и подросткам, людям с заболеванием пищеварительного тракта , — объясняет Круглова.

Голод может спровоцировать обострение воспалительных заболеваний пищеварительного тракта — гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни, а также вызвать подагру и мигрень.

— Если у человека сахарный диабет и ему противопоказаны длительные промежутки между едой, или если у него дискинезия желчевыводящих путей, или удален желчный пузырь, или у него гастрит, то длительное голодание вообще противопоказано , — говорит Чернышова.

О вреде интервального голодания также предупреждала врач-эндокринолог клиники «МЕДСИ» в Красногорске Елена Маслова. Она отметила, что такой метод меняет метаболизм, что может критично сказаться на здоровье. Особенно вредно это для диабетиков и страдающим хроническими заболеваниями печени и почек, желудочно-кишечного тракта .

Все специалисты подчеркивают, что голодать можно только после того, как это разрешит лечащий врач — и под его контролем.

— В идеале это должен быть свой хороший терапевт, который по разным направлениям может сориентировать и при необходимости с кем-то еще проконсультировать , — говорит Чернышова.

Когда голодать можно

— Есть ситуации, когда голод действительно показан в медицине, но, во-первых, это всегда голод под наблюдением, а во-вторых, таких ситуаций откровенно немного, — говорит Круглова. — Во-первых, голод необходим для подготовки к некоторым диагностическим процедурам и как подготовка к некоторым операциям. Или, например, ситуация острого панкреатита, когда голод показан.

Чернышова замечает, что интервальное голодание полезно, если считать им просто отказ от еды перед сном. Кроме того, важно, чтобы человек, который все же решил практиковать голодание и, например, есть один или два раза в день, при этом себя хорошо чувствовал и не испытал серьезных проблем в социальном плане.

— Главное, чтобы вы не испытывали постоянного дискомфорта, — сказала Чернышова. — Если замечаете слабость, головокружение, сонливость — это может быть признаком сильного снижения уровня сахара. Все нужно контролировать.