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Диетолог рассказала об опасности интервального голодания

Врач-диетолог Жаровская рассказала об опасности интервального голодания
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Врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, какие проблемы может спровоцировать интервальное голодание.

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Как пояснила специалист в интервью радио Sputnik во вторник, 9 ноября, интервальное голодание, при котором разрешается принимать пищу в определенные периоды в сутки, подходит только для 20–30% людей с генетической предрасположенностью. У остальных же такой метод может вызвать проблемы со здоровьем.

Так, интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда присутствуют высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе, но для большинства людей такой режим питания чреват развитием дисфункции поджелудочной железы, печени и желчного пузыря.

В частности, одним из дефектов интервального голодания являются заболевания указанных органов брюшной полости.

«Большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования», — приводит слова диетолога телеканал «Звезда».

Жаровская подчеркнула, что переходить на интервальное голодание следует только после консультации со специалистом, чтобы врач помог проконтролировать необходимое количество макро- и микронутриентов в организме. Она отметила, что избавиться от лишнего веса таким способом питания сложно, поскольку после продолжительного воздержания от пищи люди чаще переедают, указала диетолог.

8 ноября член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала защищающие печень от опасных болезней продукты. Для улучшения его работы следует употреблять некоторые продукты, к примеру куриное яйцо. Оно, по ее словам, очень полезно для работы печени, потому что желток содержит определенные жиры — фосфолипиды и лецитин, которые являются гепатопротекторами, — веществами, защищающими клетки печени.

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