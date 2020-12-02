Похудеть до смерти: чем опасны неквалифицированные диетологи

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении медицинского работника, чей пациент умер во время одной из процедур по лечению от ожирения. Как выяснилось, врач одной из частных клиник города оказывала такие услуги, не имея соответствующей квалификации. На сегодняшний день любой желающий может стать экспертом по пищевому поведению, однако лечебную деятельность может осуществлять только специалист с медицинским образованием, предупреждают врачи-диетологи. Как не пострадать от действий неквалифицированного специалиста и о чем необходимо помнить, вступая в борьбу с лишним весом, — в материале «Известий».

Услуги без квалификации

В начале недели прокуратура одного из районов Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении медицинского работника по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть человека») .

Похудеть до смерти Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

По версии следствия, врач-косметолог одной из частных клиник, не имея сертификата о сдаче квалификационного экзамена по специальности «Эндокринология» и «Диетология», в декабре 2015 года оказывала жителю Владивостока медицинские услуги по снижению веса. При оказании услуг она применяла методику лечения ожирения, не соответствующую действующему законодательству в области здравоохранения. Кроме того, специалист частной клиники также не проводила диагностику состояния здоровья пациента и динамический контроль за его состоянием при проведении медицинских манипуляций. В результате этого во время очередной процедуры пациент умер. Подсудимой же теперь грозит до 6 лет лишения свободы.

Только после меда

Ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, и потому лечить пациента с таким диагнозом имеет право только специалист с медицинским образованием, подчеркнула в разговоре с «Известиями» врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко. «Естественно, специалист, который имеет этот врачебный статус, проходит обучение не менее 6–7 лет: он должен иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат», — отмечает она. И, соответственно, когда человек ожидает получить квалифицированную медпомощь, он имеет право спрашивать у этого специалиста все действующие сертификаты и вообще их наличие, подчеркивает Лазуренко.

Диетологи — это врачи, которые получили высшее медицинское образование наравне со всеми другими врачами и после этого прошли специализацию либо по терапии, либо по общей врачебной практике, указывает кандидат медицинских наук, заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь» Марина Копытько.

Похудеть до смерти Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger

«Потом дополнительно практически все диетологи имеют специализацию по гастроэнтерологии и эндокринологии. И вот на основании этого мы потом получаем сертификат о том, что мы можем работать врачами-диетологами. Это получается третья ступень образования: базовое медицинское, потом либо ординатура, либо интернатура и на основании этого получение узкой специализации по диетологии. Параллельно с этим мы часто обучаемся психологии. Это классический вариант», — рассказала собеседница «Известий».

В то же время сейчас часто встречаются нутрициологи и различные специалисты по питанию, которых ни в коем случае нельзя путать с врачами.

«Это может быть человек с любым образованием, который решил получить знания в области нутрициологии. Он заканчивает какие-то коммерческие курсы, которые в основном проходят онлайн, на основании этого получает некий сертификат — и этот документ на самом деле не дает ему право лечебной работы, а дает право только консультировать по вопросам нутрициологии , — поясняет Марина Копытько. — При этом есть очень много названий, например «специалист по коррекции пищевого поведения», за которым непонятно, кто этот человек — психолог или диетолог с каким-то дополнительным образованием. Человек, может быть, и не врет, и он является экспертом, но при этом никакого права на лечебную деятельность он не имеет».

Комплексный подход

Прежде чем рекомендовать какие-то изменения в плане питания, назначать какие-то препараты или биологически активные добавки, специалист прежде всего должен изучить, в каком состоянии находится организм пациента, подчеркивает Наталья Лазуренко. Всё это должно исходить исключительно из анализов.

«Для начала человек, который хочет похудеть, и его врач должны понимать причину избыточного веса: излишнее поступление калорий либо это гормональное нарушение. Необходимо также учесть наличие всех сопутствующих заболеваний, потому что при ожирении, как правило, страдают и сердечно-сосудистая, и эндокринная система, возможны проблемы с ЖКТ, то есть это должно быть комплексное обследование. Также важен психологический аспект: у данной группы пациентов бывает и депрессивное расстройство. Когда мы отбираем пищу как единственную радость, мы можем вызвать какие-то суицидальные мысли , — рассказывает врач-диетолог Дарья Русакова. — Хирургическое вмешательство показано пациентам, которые не могут похудеть самостоятельно, у которых индекс массы тела более 40. Таким пациентам имеет смысл рассмотреть бариатрическую хирургию. После операции его также наблюдает врач-диетолог».

Похудеть до смерти Фото: Global Look Press/Jochen Tack

В целом же работа врача-диетолога подразумевает наличие широкого спектра знаний, указала в разговоре с «Известиями» диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорьян. «Учитываются артериальная гипертензия, сахарный диабет, неалкогольная жировая болезнь печени и прочие заболевания. То есть довольно широкий спектр знаний подразумевает подход к человеку с избыточной массой тела. Нельзя просто так выжать из человека за счет воды лишнюю массу — это не будет потерей жира», — подчеркивает Григорьян.

Клиника в ответе

По словам Марины Копытько, в случае если диетолог принимает на базе какой-то клиники, ответственность за его деятельность несет сама клиника. «Потому что когда нанимают на работу, естественно, проверяют все документы — это должен быть документ о высшем образовании и действующий сертификат по диетологии, который выдается раз в 5 лет. И каждые 5 лет врач должен пройти дополнительное обучение, которое подтверждает его квалификацию: сдать экзамены в государственном органе и, соответственно, пройти аттестацию », — поясняет она.

Похудеть до смерти Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

К уголовной же ответственности специалиста возможно привлечь либо в случае наступления тяжких последствий, либо если диетолог умышленно нарушает правила оказания медицинской помощи, которые создают угрозу причинения тяжких последствий, сообщил в разговоре с «Известиями» адвокат, советник специализированной юридической компании «Росмедконсалтинг» Алексей Горяинов.