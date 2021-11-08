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Диетолог назвала защищающие печень от опасных болезней продукты

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Печень — это важный орган, который принимает участие в различных функциях организма, для улучшения его работы следует употреблять некоторые продукты, к примеру, куриное яйцо. Об этом рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«Вареное яйцо очень полезно для работы печени, потому что желток содержит определенные жиры — фосфолипиды и лецитин, которые являются гепатопротекторами, — веществами, защищающими клетки печени», — уточнила врач.

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По ее словам, яйцо снабжает печень необходимыми коппонентами, из которых и строятся клетки органа. Кроме того, это продукт также дает легкий желчегонный эффект.

Макиша добавила, что от негативного воздействия алкоголя печень спасут томаты и все производные от них. В частности, как указала диетолог, речь идет о томатном соке и пасте.

При этом в ежедневный рацион человеку необходимо включить различные овощи. Благодаря клетчатке они стимулируют работу пищеварительной системы и исключают развитие желчнокаменной болезни.

Вместе с тем Макиша рекомендовала гражданам обратить внимание на полезные свойства мяса и рыбы. Эксперт заверила, что выбирать следует нежирные сорта, поскольку жирная продукция нагружает печень дополнительной работой.

«Огромное количество антиоксидантов можно найти в витамине А, который содержится в продуктах оранжевого цвета, — моркови, тыкве, хурме и цитрусовых. Они очень полезны для всех органов пищеварения, так как содержат антиоксиданты, являющиеся природным щитом для всего организма», — добавила диетолог в беседе с «Вечерней Москвой», опубликованной 8 ноября.

Ранее, 2 ноября, нутрициолог и специалист по коррекции веса Анна Дробышева заявила, что обычная свекла — это не только мощный антиоксидант с особенным пигментом бетацианином, но и средство защиты печени и сосудов. По ее словам, на полезные свойства свеклы термическая обработка не влияет.

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