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Новогодний сбор: в РФ подскочили продажи мандаринов и конфет

Какие особенности предпраздничного спроса зафиксировали ритейлеры в этом сезоне
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Новогодний сбор: в РФ подскочили продажи мандаринов и конфет
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2021-12-08 17:03:11
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Сезон продаж предновогодних товаров стартовал в России активнее прошлогоднего. Спрос на мандарины и наборы конфет подскочил на треть. Об этом свидетельствуют данные «Платформы ОФД» с 1 по 5 декабря в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в компании. Ритейлеры фиксируют повышение спроса на фрукты и сладости, подтвердили в торговых сетях. На подарки для детей граждане также готовы потратить на 10% больше, чем в прошлом году, заметили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

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С 1 по 5 декабря продажи мандаринов и наборов конфет выросли на треть в натуральном выражении, если сравнивать с аналогичным периодом год назад. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных), с которыми ознакомились «Известия». Компания обработала 48–50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс в РФ. Средний чек на мандарины тоже вырос — на 7% к прошлому году — и составил 118 рублей. Стоимость конфет при покупке показала рост в 11%, до 641 рубля за 500 г.

Повышается спрос и на другой классический новогодний товар — шампанское. Объем реализации вырос на 8%, как и средний чек, который составил 468 рублей. Специалисты «Платформы ОФД» также отметили увеличение числа покупок мягких и пластиковых игрушек в виде праздничных персонажей и героев мультфильмов. Объем продаж этих товаров вырос на 23%, а средний чек прибавил 13% и достиг 951 рубля.

Новогодний сбор_2
Новогодние наборы конфет в одном из магазинов
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Потребители адаптировались к изменившимся условиям в пандемию, они возвращаются к своим привычным моделям покупок — это касается и предновогодних приобретений, отметили эксперты компании.

В Metro зафиксировали рост продаж цитрусовых, сказал «Известиям» представитель ритейлера. Торговая сеть связывает это с обновленным ассортиментом и привлекательными ценами — в этот период компании могут делать скидки на продукцию. Продажи подарочных наборов конфет существенно выросли, добавили в пресс-службе «Ашана». Это можно объяснить расширением сладкого ассортимента и выгодными промопредложениями, сказали в торговой сети. Там отметили, что во второй половине ноября — начале декабря продажи шампанского остаются на уровне прошлого года. Повышенный спрос на игристые вина в компании наблюдают в конце года, когда люди начинают готовиться к новогодним праздникам. Пока же «Ашан» фиксирует незначительное повышение цены на напитки в 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Таможенных данных по импорту мандаринов в РФ за ноябрь пока нет, поэтому сложно оценить, как именно изменились поставки, отметила глава агентства FruitNews Ирина Козий. Эксперт подчеркнула, что в ноябре и декабре россияне съедают половину розничных продаж этой продукции. Она напомнила, что последние годы ввоз мандаринов в страну увеличивался: в 2018 году он составил 844 тыс. т, в 2019-м — 866 тыс. т, а в 2020-м — 902 тыс. т. Яблоки и груши дорожали, поэтому потребители переключались на недорогие цитрусовые из Турции, Марокко, Пакистана и Египта.

Рынок кондитерских изделий имеет выраженную сезонность спроса в предновогодний период, заметил в беседе с «Известиями» исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Каждый год производство сладостей в IV квартале вырастает в зависимости от компании до 30% от годового объема. По прогнозу ассоциации, в IV квартале 2021-го кондитеры изготовят около 1,1 млн т продукции, треть этого объема — шоколадная продукция.

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Покупатели в отделе фруктов и овощей гипермаркета
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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— Ближе к новогодним праздникам спрос смещается в пользу более премиальных и подарочных продуктов. В нашей стране традиционными подарками к Новому году стали праздничные наборы и конфеты в коробках, — добавил Вячеслав Лашманкин. — Вместе с тем некоторые производители отмечают растущий спрос на шоколадные фигурки, формы в виде елок и больших конфет.

В этом году родители готовы потратить на новогодний подарок ребенку примерно на 10% больше, чем в прошлом, рассказали «Известиям» в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Средняя стоимость презента составит около 1,35 тыс. рублей, подсчитали в организации. Для оценки специалисты использовали данные Росстата, сведения операторов фискальных данных и результаты опросов ритейлеров.

По данным АИДТ, в подарок девочкам в этом году чаще всего выбирают кукол и кукольные миры, наборы для творчества и хобби, игровые наборы (например, «Больница», «Салон красоты», «Ателье»). В топ-3 у мальчиков — игрушки с радиоуправлением (квадрокоптеры, вертолеты), конструкторы и строительные наборы, игрушечный специализированный транспорт (пожарная, гоночная или полицейская машинка).

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Магазин игрушек
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Средняя стоимость подарков могла бы расти быстрее, но ее сдерживает доход семей с детьми, который не увеличивается на фоне растущей инфляции и издержек производителей, сказала глава АИДТ Антонина Цицулина.

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На последней неделе ноября, когда россияне уже начинают покупать подарки для детей к Новому году, «Яндекс.Маркет» зафиксировал рост спроса, рассказали «Известиям» в компании. Среди всех несезонных детских товаров сильнее всего выросли продажи наборов для исследований и опытов — на 35% по сравнению с предшествующей неделей. Продажи книг для детей увеличились на 33%, конструкторов, шашек и шахмат — на 31%, игровых наборов и фигурок — на 29%.

Подарки для родных и близких в этом году покупатели выбирают заранее, сказали «Известиям» в Wildberries. В ноябре спрос на различные детские игрушки вырос в два раза год к году. Чаще всего в подарок самым маленьким приобретают кукол, машинки, конструкторы, игрушечные поезда и железные дороги, а также мягкие игрушки, отметили в компании.

Продажи игрушек на Ozon в ноябре удвоились в годовом отношении, отметил представитель ритейлера. В декабре спрос на них традиционно будет расти еще больше — уже на первой неделе этого месяца их продажи увеличились на 20% относительно предыдущей недели и больше чем вдвое год к году. Средний чек на игрушки снизился на 18% год к году и составил порядка 1,5 тыс. рублей, уточнили в компании.

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