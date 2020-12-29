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Диетологи дали советы по защите от переедания в Новый год

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Эксперты-диетологи в беседе с сайтом aif.ru во вторник, 29 декабря, рассказали, как провести новогоднюю ночь с застольем без ущерба для фигуры.

По словам диетолога Юлии Хохолковой, важно грамотно спланировать и подготовить застолье. Если на столе будут присутствовать диетические блюда, можно есть их, игнорируя жирные и калорийные салаты.

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Также врач посоветовала не готовить жареные блюда, отказаться от большого количества соусов, соли и сахара. Колбасы и ветчину, которые присутствуют как ингредиенты во многих салатах, можно заменить говяжьим языком. Помимо этого, при подготовке новогоднего стола важно смотреть на состав продуктов.

Диетолог Андрей Невский призвал не голодать перед застольем с целью потом «иметь право» съесть лишнего. У голодного человека больше шансов переесть.

«Не садитесь за стол, когда чувство голода зашкаливает. Проверьте его: выпейте стакан воды. Возможно, вам просто хотелось пить. А если всё-таки это голод, то из-за воды он станет поменьше и вы не переедите», — посоветовал специалист.

Кроме того, не следует сразу начинать есть, оказавшись за столом. Лучше всего насладиться видом красивой еды, выбрать то, что привлекло больше всего. Жевать стоит медленно, переключая внимание на другие активности.

Невский добавил, что также большое значение имеют напитки. Сладкие и алкогольные разожгут аппетит, после чего будет сложно остановиться. Помимо этого, они очень калорийны и быстро поднимают уровень сахара в крови. Лучше всего постараться исключить сладкие пакетированные соки и газированную воду и ограничить алкоголь до бокала игристого и сухого вина.

Невский отметил, что одной из важнейших задач любого застолья является его своевременное завершение. Чтобы не переесть, следует есть очень медленно, уделяя внимание вкусу, тому, как он меняется во рту, отслеживать чувство насыщения. Так можно даже выгадать место для десерта.

Если не переесть за новогодним столом не удалось, можно устроить разгрузочный день после праздника.

Ранее 29 декабря врач-диетолог Анжелика Дюварь рассказала, как можно избежать отеков после новогодних застолий. По словам специалиста, замена консервированных горошка и кукурузы на свежезамороженные, а также зеленый чай с черносливом и апельсинами помогут не допустить неприятных последствий после излишеств за праздничным столом.

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