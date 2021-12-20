В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Совете Федерации поддерживают идею Госдумы сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

«Этот вопрос поднимается каждый год. Мне кажется, что 31 декабря должно быть выходным днем, потому что фактически, давайте будем честны, мало кто активно работает в этот день», — заявил Абрамов в беседе с порталом Lenta.Ru.

По его словам, в случае положительного решения нижней палаты парламента по этому вопросу Совфед успел бы одобрить закон о дополнительном выходном до конца текущего года.

«У нас пленарное заседание 24 декабря, мы бы успели принять это решение», — сказал сенатор.

По его словам, согласно текущему законодательству администрации субъектов Федерации имеют право объявлять 31 декабря выходным днем на своем уровне, сообщает телеканал «360». Однако этот статус для последнего дня года стоило бы зафиксировать на федеральном уровне, добавил Абрамов.

Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 13 декабря, сервис «Работа.ру» опубликовал результаты опроса, который показал, что треть жителей страны (34%) не слышали о том, что последний день в этом году будет выходным.

6 декабря стало известно, что члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб предложили сделать 31 декабря выходным на постоянной основе.

По их мнению, этот день уже давно «и так нерабочий». При этом Бессараб подчеркнула, что в случае если 31 декабря станет постоянным выходным, то выходные дни, предназначенные для других праздников, придется переносить.

В сентябре пресс-служба правительства РФ сообщила, что кабмин утвердил производственный календарь на 2022 год, сообщается на сайте kp.ru. Отмечалось, что отдыхать в новогодние праздники россияне будут с 31 декабря по 9 января, а 1 и 2 января, выпадающие на выходные и совпадающие с нерабочими днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.