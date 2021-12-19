Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России начали изучать опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации
Авто
В Госдуме обозначили сроки принятия закона об отмене обязательного ТО
Мир
Число жертв тайфуна «Рай» на Филиппинах возросло до 108
Общество
Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы
Мир
Президент Сербии Вучич заявил об энергетическом хаосе в Европе
Мир
В РФПИ допустили поставки «Спутника Лайт» в Африку для борьбы с «Омикроном»
Общество
В Минтруде рассказали о двойных выплатах медикам за работу в выходные
Политика
Пушков заявил о попытке США сдержать развитие России и Китая
Спорт
Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Общество
Синоптик предупредил о «русских морозах» в Центральной России

Диетолог назвала самую вредную привычку россиян в новогоднюю ночь

Диетолог Королева предупредила о вреде голодания перед новогодним застольем
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева рассказала о вреде отказа от еды в ожидании новогоднего застолья.

Новогодний сбор: в РФ подскочили продажи мандаринов и конфет
Какие особенности предпраздничного спроса зафиксировали ритейлеры в этом сезоне

«Большой вред здоровью наносит избыток алкогольных напитков. Еще для многих является традицией то, что человек не ест весь день 31 декабря, чтобы сберечь у себя в желудке местечко и начать кушать с 23 часов», — сказала она в пресс-центре НСН.

Как отметила специалист, пить алкоголь на пустой желудок опасно, так как ускоряется опьянение, человек теряет бдительность и в результате может наступить отравление, предупредила врач.

«Никогда не голодайте 31 декабря. Должен быть достаточно плотный ужин, чтобы к Новому году подойти неголодным», — добавила Королева.

17 декабря диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха заявила, что продуманное меню и другие правила здорового застолья помогут не переесть в новогодние праздники. В частности, она отметила, что можно снизить калорийность блюд путем замены части ингредиентов на менее калорийные: использовать свежие овощи и фрукты вместо солений и консервов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021