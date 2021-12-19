Диетолог назвала самую вредную привычку россиян в новогоднюю ночь

Профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева рассказала о вреде отказа от еды в ожидании новогоднего застолья.

«Большой вред здоровью наносит избыток алкогольных напитков. Еще для многих является традицией то, что человек не ест весь день 31 декабря, чтобы сберечь у себя в желудке местечко и начать кушать с 23 часов», — сказала она в пресс-центре НСН.

Как отметила специалист, пить алкоголь на пустой желудок опасно, так как ускоряется опьянение, человек теряет бдительность и в результате может наступить отравление, предупредила врач.

«Никогда не голодайте 31 декабря. Должен быть достаточно плотный ужин, чтобы к Новому году подойти неголодным», — добавила Королева.

17 декабря диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха заявила, что продуманное меню и другие правила здорового застолья помогут не переесть в новогодние праздники. В частности, она отметила, что можно снизить калорийность блюд путем замены части ингредиентов на менее калорийные: использовать свежие овощи и фрукты вместо солений и консервов.