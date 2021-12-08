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Гастроэнтеролог назвал способы соблюдать меру в еде за новогодним столом

Гастроэнтеролог Каландия рассказал, как не переедать и не перепивать на новогодних праздниках
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Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал «Известиям», как не переедать и не перепивать на новогодних праздниках.

В первую очередь врач рекомендовал есть, не торопясь.

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«Чересчур быстрый прием пищи является основной причиной переедания. Согласно физиологическим основам голода и насыщения, головному мозгу человека требуется в среднем 20 минут для того, чтобы получить сигнал о желудка о том, что вы наелись и нужно прекратить трапезу. Не стоит отвлекаться на электронные устройства при приеме пищи, так как вы съедите больше, чем стоило бы», — рассказал Каландия.

Алкоголь нужно потреблять в безопасном для здоровья количестве. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасная дозировка алкоголя — это 15 мл на 100-процентный спирт (не более 25 мл водки в сутки, не более 1,5–2 бокалов вина).

Также Каландия посоветовал запланировать полезные варианты привычных блюд.

«Всем привычный оливье с докторской колбасой замените салатом с отварной курицей или запеченным лососем. Вместо привычных пирогов и тортов, содержащих избыточное количество углеводов и жиров, предложите гостям штрудель — рулет из тонко раскатанного слоеного теста с обильным количеством фруктово-ягодной начинки», — поделился гастроэнтеролог.

За столом засиживаться также не стоит, добавил врач. Всего лишь 30 минут пешей прогулки за сутки способствуют ускорению метаболических процессов, что поможет не столкнуться с тяжестью и «чувством переполнения» в животе.

В случае, если вы все-таки переели или перепили, Каландия рекомендовал для борьбы с похмельем прием сорбентов-препаратов, поглощающих токсины и другие вредные вещества.

«Наиболее распространенными в России являются полиметилсилоксана полигидрат, смектит диоктаэдрический, кремния диоксид коллоидный, активированный уголь. Для улучшения переваривания продуктов, богатых жирами, рекомендовано использовать полиферментные препараты в капсулах с минитаблетками или минисферами. В отличия от таблетки капсулы с таким составом эффективнее влияют на переваривание пищи за счет относительно равномерного распределения ферментов», — заключил гастроэнтеролог.

6 декабря было опубликовано исследование, согласно которому стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла. Порция оливье на четырех человек, согласно данным Росстата, в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020 году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%.

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