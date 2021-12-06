Стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла, выяснили «Известия», проанализировав данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь. В ведомстве подтвердили «Известиям», что они верны. Порция оливье на четверых человек в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2019 году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше чем в прошлом году на 25%.

За год подорожали все ингредиенты салата оливье, минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Овощная группа, яйца и майонез показали более серьезный результат. Картофель вырос в цене на почти 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

С селедкой под шубой ситуация аналогичная. За год ни один ингредиент не подешевел. Минимально подорожала сама селедка — на 11%. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее. Картофель увеличился на почти 80%, свекла и морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

Цены производителей на «борщевой набор» растут примерно с такой же динамикой, о чем Минсельхоз уже сообщал в правительство. В конце октября стоимость картофеля выросла на 71,4% относительно аналогичного периода прошлого года, моркови — на 44%, репчатого лука — на 31% и капусты — 70%. Ведомство уже предложило меры, которые должны приостановить этот тренд. Например, в межсезонье планируют закупки картофеля в странах СНГ, также расширят посевные площади под овощи.

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«Рецепты роста: оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25%»