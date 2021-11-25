Счет наплакал: рестораны в 2022 году поднимут цены до 15%

Крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен до 15% в 2022 году. Об этом «Известиям» сообщили ведущие игроки рынка: «Шоколадница», «Блэк Стар бургер» и другие. О том, что цены, вероятно, вырастут, рассказали также в Novikov Group (рестораны «Магадан», «Большой», «Сыроварня» и другие) и Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ»). Рестораторы говорят, что на эту меру их подталкивает подорожание продуктов и логистических услуг. Компании уже отказываются от некоторых блюд из-за высокой стоимости продуктов и планируют переходить на более мелкий формат ресторанов. В ФАС и Минпромторге «Известиям» заявили, что не контролируют цены на ресторанном рынке.

Вынужденное повышение

Участники российского ресторанного рынка, опрошенные «Известиями», уверены, что цены на блюда в следующем году придется повысить . Пока они говорят о росте их стоимости в среднем на 5–10%, а в отдельных случаях не исключают и повышения в 15%.

С 2014 года рестораны повышали цены незначительно, но сейчас ситуация изменилась, и они растут существенно, сказал президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. Из-за увеличения стоимости продуктов за этот год блюда в ресторанах подорожали в среднем на 15%, уточнил вице-президент ФРиО Сергей Миронов. Также на ценах отражается рост стоимости логистических услуг, указал Игорь Бухаров. В следующем году блюда могут подорожать еще минимум на 10%, отметил он.

По словам гендиректора Black Star Foods, основателя Free Dog и Free Pizza Юрия Левитаса, рост стоимости блюд в среднем составит 5–10% , но он будет не одномоментным, а постепенным. Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный считает, что повышение цен на 8% не избежать — слишком разогналась инфляция. По его словам, точный размер рост зависит от блюд — на одни повышение может составить 3%, а на другие дойти до 15%.

Лихие блюда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ресторатор Аркадий Новиков сказал, что готов повысить цены, если в следующем году стоимость ингредиентов для блюд еще вырастет . Подобной позиции придерживаются и другие игроки рынка, например, «Якитория» . Но, по словам представителя сети, подорожание возможно только с вводом нового меню весной.

Если всплеск роста инфляции — временное явление, то компаниям удастся оттянуть момент увеличения стоимости блюд на максимально поздний срок, сказал владелец Tigrus Group Хенрик Винтер.

В условиях увеличения себестоимости ингредиентов из-за роста цен на продовольствие даже уровень +10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года , считает гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. При этом в связи с повсеместным введением QR-кодов спрос может снизиться. Поэтому, вероятно, рестораны всё же столкнуться с падением выручки, несмотря на увеличение цен, не исключил эксперт.

В ФАС и Минпромторге сказали «Известиям», что не контролируют цены на ресторанном рынке. В Минсельхозе на момент публикации не ответили на запрос.

Изменчивость ресторанов

По словам рестораторов, значительно подорожали изначально недешевые ингредиенты — мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры.

— Мы видим, что цены растут в основном на морепродукты и мясо. Они занимают значительную долю в меню, поэтому отказаться от использования этих продуктов в блюдах мы не можем. В течение года несколько раз повышали цены, на некоторые позиции на 10–15%, — рассказала генеральный директор ресторанов «Северянин» и «Жирок» Маргарита Ковальчук.



По ее данным, больше всего подорожали стейки говядины (рибай или вырезка, тибон) — в среднем на 15% . Также выросли в цене рыба и морепродукты, птица прибавила в среднем 25% , рассказала специалист.



По данным «Андерсона», малина подорожала на 65%, сыр маскарпоне — на 36%, шоколад — на 120%, сливочное масло — на 40% . Это ключевые продукты, из которых компания производит десерты.

Из-за роста цен на продукты рестораторы отказываются от части блюд с дорогими ингредиентами. По словам Сергея Миронова, сеть «Мясо и рыба» уже отказалась от закупки осьминога . Цены на него выросли почти втрое — это дефицитный продукт. В апреле он стоил 450 рублей за 1 кг, в ноябре уже 1250 рублей, уточнил ресторатор.

Лихие блюда Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам Олега Подгорного, сильно подорожала рыба. Поэтому «Шоколадница» отказалась от использования, например, семги в горячих блюдах.

Возможно, придется сократить количество отдельных ингредиентов в порции , поделился владелец Uilliam’s, Ugolek, Pinch Уиллиам Ламберти. Речь о блюдах, где используются морепродукты и часть сыров, — они подорожали больше всего.