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Эксперт назвала сроки хранения популярных новогодних салатов

Эксперт Силаева назвала сроки хранения популярных новогодних салатов
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Салаты, которыми в России чаще всего угощают гостей на Новый год, имеют короткий срок хранения. Об этом в пятницу, 17 декабря, напомнила преподаватель в сфере правильного питания (ПП) Анастасия Силаева.

Как рассказала специалист Пятому каналу, 29 и 30 декабря россияне начинают подготовку к новогоднему застолью: готовят сельдь под шубой, винегрет и оливье, а потом ставят угощения в холодильник на ночь для пропитки.

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Силаева советует готовить оливье накануне торжества, ведь его срок годности — не более 12 часов. Чтобы сделать салат не только вкусным, но и полезным, лучше всего заменить майонез и вареную колбасу на сметану и куриную грудку.

Важно помнить, что во второй по популярности салат — сельдь под шубой — можно также добавить сметану вместо майонеза, отметила специалист. Она добавила, что салат можно хранить при комнатной температуре лишь шесть часов, а в холодильнике — не более 12 часов.

Кроме того, сторонники ПП рекомендуют не заправлять винегрет подсолнечным или растительным маслом, а отдать предпочтение оливковому. Силаева разъяснила, что срок хранения винегрета после заправки маслом — не более 18 часов. Однако без масла блюдо можно хранить в течение суток.

Ранее в этот день диетолог Анна Белоусова рассказала о малокалорийном рецепте салата «Мимоза». Чтобы блюдо получилось более легким, диетолог посоветовала положить в салат больше рыбы, отдавая предпочтение продукту в собственном соку, а не в масле. Майонез можно заменить соусом на основе натурального йогурта.

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