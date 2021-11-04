Уйти в отказ: ученые указали на опасность алкоголя в любых дозах

Немецкие ученые разоблачили популярный миф, что умеренные дозы алкоголя снижают риск преждевременной смерти. Подробности — в материале «Известий».

Авторитетный медицинский журнал PLOS Medicine опубликовал результаты исследования, проведенного учеными из Грайфсвальдского университета (ФРГ). Врачи поставили перед собой задачу выяснить, соответствует ли действительности распространенное мнение, что употребление небольших доз алкоголя уменьшает риск преждевременной смерти.

Как ученые развеяли заблуждение о пользе алкоголя

Ученые собрали и проанализировали данные о здоровье и смертности среди 4028 взрослых респондентов, около 25 лет назад принявших участие в опросе о состоянии здоровья, отношении к алкоголю, наркотикам и табаку. Как выяснилось, 477 человек не употребляли спиртное более года. 90% людей из этой группы ранее не отказывали себе в алкоголе, а 72% имели минимум один фактор риска преждевременной смерти, включая алкоголизм в прошлом, ежедневное курение или хронические заболевания. При этом ученые не обнаружили разницы в рисках преждевременной смерти у этой группы в сравнении с теми, кто продолжал пить. Более того, у тех респондентов, кто с молодости придерживался трезвого образа жизни, фактор риска оказался даже ниже.

Таким образом, алкоголь в любых дозах оказался вреден для здоровья. То, что среди отказавшихся от спиртного не наблюдалось существенного снижения риска преждевременной смерти, ученые объясняют тем, что к вынужденной абстиненции людей часто приводят заболевания, при которых принимать спиртное становится просто опасно для жизни. Эти болезни обычно и становятся в итоге причиной преждевременной смерти.

Уйти в отказ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В чем опасность малых доз спиртного

При этом многие из этих болезней являются прямым следствием приема алкоголя. Причем речь идет не только о безудержном пьянстве, но даже о дозах, которые многие считают допустимыми. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание, что даже небольшие порции алкоголя при регулярном употреблении угрожают возникновением онкологических заболеваний, таких как рак прямой кишки и рак груди (у пьющих женщин). При этом, как сообщает ВОЗ, только в Европейском регионе от последствий потребления алкоголя умирает порядка 2545 человек в день. В 2018 году алкоголь стал причиной примерно 180 тыс. случаев рака и 92 тыс. смертей в Европе.

«Это не просто очередная «страшилка», связанная с раком, которую можно проигнорировать, — говорит Нино Бердзули, директор отдела страновых программ в европейском бюро ВОЗ. — У нас есть очень убедительные факты, которые говорят о том, что потребление алкоголя даже в малых дозах может стать причиной развития онкологических заболеваний. Употребление всех видов алкогольных напитков связывают с раком, при этом главным содержащимся в них канцерогенным веществом является этанол. Общественность должна знать об этом».

При поддержке правительств ФРГ и Российской Федерации европейским бюро ВОЗ был разработан информационный бюллетень «Алкоголь и рак в Европейском регионе ВОЗ: призыв к более эффективной профилактике». Авторы приходят к выводу, что «неблагоприятные последствия употребления алкоголя проявляются на относительно ранних этапах жизни, в основном в результате травм, но его разрушительное воздействие ощущается на каждом из этапов жизни». Как указывают ученые, «потребление алкоголя является одним из ведущих факторов риска преждевременной смертности как во всем мире, так и в Европейском регионе ВОЗ в частности, где потребление алкоголя служит причиной каждой четвертой смерти среди молодых взрослых (в возрасте 20–24 лет)».

Уйти в отказ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Помогает ли алкоголь от коронавируса

Еще одним распространенным заблуждением остается мнение, что спиртное так или иначе помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако это совершенно не соответствует действительности. Как указывают специалисты ВОЗ, алкоголь ни в коей мере не служит для дезинфекции при внутреннем приеме и никак не может уничтожить вирусные частицы. Опровергли ученые также и мнение, что алкоголь может помочь при депрессии. «Спиртное только усугубляет панику, тревогу и депрессию, а также другие психические расстройства, что в условиях изоляции может даже привести к самоубийству» , — предостерегают специалисты ВОЗ.

Особую тревогу вызывает у специалистов употребление алкоголя женщинами. Летом ВОЗ призвала все государства принять меры по предотвращению алкоголизации женщин детородного возраста. Как подчеркнул главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн, «у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность — у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности. Алкоголь для женщин максимально опасен».