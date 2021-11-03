Ученые развеяли миф о пользе умеренного потребления алкоголя

Ученые из Грайфсвальдского университета в Германии развеяли миф о том, что умеренное потребление алкоголя снижает риски преждевременной смерти. Об этом свидетельствуют данные исследования в журнале PLOS Medicine.

Отмечается, что трезвенники имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь в умеренных количествах. Ученые решили выяснить причины этого факта.

Была собрана информация о 4028 взрослых немцах. Около 25 лет назад они ответили на ряд вопросов о состоянии своего здоровья, «дружбе» с алкоголем, наркотиками и сигаретами. Данные о смертности были получены в ходе 20-летнего наблюдения, отмечает «Газета.ru».

Из опрошенных не употребляли спиртные напитки свыше года 477 человек. 90% из них, однако, ранее от них не воздерживались. 72% имели минимум один фактор риска преждевременной смерти, включая алкоголизм в прошлом, ежедневное курение или хронические заболевания. Среди тех, кто не имел подобных факторов риска, разницы в рисках преждевременной смерти по сравнению с пьющими умеренно не наблюдалось. А у воздерживавшихся от алкоголя на протяжении всей жизни риски были ниже.

Так, ученые пришли к выводу, что алкоголь не защищает от преждевременной смерти. Просто те, кто от него отказывается, зачастую делают это из-за проблем со здоровьем, от которых впоследствии и умирают.

21 октября стало известно, что обильное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в головном мозге, которые продолжаются более месяца после отказа от спиртного.

27 августа семейный психотерапевт Майя Медведева рассказала о вреде употребления алкоголя в выходные. По ее словам, употребление алкоголя в выходные может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без него.

Для того чтобы избежать подобной зависимости, она посоветовала заменить употребление алкоголя другим занятием, способным расслабить.