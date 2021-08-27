Психотерапевт рассказала о вреде употребления алкоголя в выходные

Употребление алкоголя в выходные может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без него. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказала семейный психотерапевт Майя Медведева.

«Это опасно зависимостью. Когда «гормон радости» дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, то организм получает сигнал: «Твой природный дофамин не нужен, мы тут сами справимся с помощью спиртного». Из-за этого организм начинает вырабатывать чуть меньше естественного дофамина. В следующий раз, когда наступают выходные и вы пьете, организм снова получает сигнал, и снова работает алкоголь», — рассказала она радио Sputnik.

При таком употреблении алкоголя с каждой неделей естественной радости будет становиться все меньше, отметила психотерапевт.

Для того, чтобы избежать подобной зависимости, она посоветовала заменить употребление алкоголя другим занятием, способным расслабить.

«Надо поискать какие-то занятия, которые были в вашей жизни, вызывали удовольствие и удовлетворение. То есть алкоголь можно убрать из выходных только путем замены. Вытеснить один способ расслабиться и заменить другим», — заключила она.

11 июля психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что употребление алкоголя во время просмотра телевизора или использования гаджетов особенно опасно для здоровья. Он отметил, что если человек чем-то сильно увлечен, то на остальное не обращает особого внимания. Из-за этого смотрящий телевизор не будет контролировать количество выпитого. По его словам, алкоголь создает мнимое ощущение расслабления, однако затуманивает мозг и при длительном употреблении убивает нейроны.