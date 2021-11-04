Чисто спирт: правительство нашло способ сократить оборот суррогата

В Минфине и ряде других министерств рассматривается пакет мер, которые могут существенно упростить доступ мелких и особенно сельских торговцев к лицензии на продажу алкоголя. Что, по убеждению инициаторов идеи, сделает их продавцами легального спиртного, тогда как сейчас в мелкой рознице царит суррогат. Главная угроза, которую несет нелегальная торговля спиртным — высокий шанс отравления метиловым спиртом. Последними его жертвами стали четыре человека в Екатеринбурге, скончавшиеся, по данными «Известий», в минувшие выходные.

Лицензии для маленьких

В ближайшее время рынок розничной торговли алкоголем может измениться. Если предложения Совета Федерации и бизнес-сообщества будут одобрены правительством, число торговцев суррогатом может существенно сократиться , считают опрошенные «Известиями» участники рынка.

— По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко мы разработали пакет предложений по реформированию розничного рынка алкоголя , — сообщил «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев.

По его сведениям, перечень предложений изучают Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. В Министерстве финансов «Известиям» сообщили о поддержке инициативы.

Эксперты считают, что эффективно бороться с нелегальным оборотом алкоголя нужно не только полицейскими методами, но и экономическими. В частности, снизить госпошлину за лицензию на розничную торговлю алкоголем, при этом обязать лицензироваться не сеть в целом, а каждый магазин.

— У нас 630 тыс. продовольственных магазинов, из них только 217 тыс. имеют лицензии. — уточнил Игорь Косарев, — 71 тыс. населенных пунктов не имеют магазинов с лицензиями. Это на 100% нелегальная торговля алкоголем. Лицензия стоит 65 тыс. рублей — для сельского магазина слишком дорого. Но даже если захотят, многие из них не могут получить лицензию, потому что по действующим нормам площадь сельского магазина, в котором можно продавать алкоголь, должна быть не меньше 25 кв.м. (городского — 50 кв, м). Это слишком много для большого числа таких торговых точек.

Поэтому помимо снижения стоимости лицензии инициаторы реформы предлагают убрать ограничение по площади. Другое существенное изменение — позволить приобретать лицензию индивидуальным предпринимателям. Сегодня им это запрещено — торговать спиртным в розницу позволено только юрлицам.

— Минфин поддерживает предложение о снижении размера государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии с уплатой ее за каждое место осуществления лицензируемого вида деятельности (на каждый торговый объект или объект общественного питания). — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. — Кроме того, Минфин предлагает установить понижающий коэффициент к размеру государственной пошлины за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции организациям потребительской кооперации в сельских населенных пунктах.

Кроме того, министерство предлагает в случае выявления нарушений, являющихся основанием для аннулирования или приостановления действия лицензии, исключать только тот объект торговли или общепита, в котором выявлено нарушение, а не всю сеть.

Инициатива по снижению госпошлины за розничную лицензию включена в перечень рекомендаций Совета Федерации по бюджету 2022 года. Этой проблеме были посвящены парламентские слушания по бюджету, которые состоялись 5 октября.

Руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в беседе с «Известиями» заметил, что те же инициативы изложены в ежегодном докладе, который был направлен президенту Владимиру Путину в июне.

— Давно стоит вопрос, почему что для сети, что для отдельного маленького магазина пошлина за лицензию одинаковая. — объяснил Антон Свириденко. — В целом мы поддерживаем эти инициативы. В настоящий момент, по нашим сведениям, решается, кто непосредственно будет разрабатывать текст законопроекта и выступит инициатором его внесения на рассмотрение в Госдуму. Возможно, это будет Минфин, как ответственный регулятор по подакцизным товарам.

Игорь Косарев считает, что остановить смертельный конвейер нужно, действуя в еще одном направлении. По его словам, после массовой гибели от метанола в конце 2016 года в Иркутской области (из-за фальсифицированной жидкости для ванн «Боярышник», в которой оказался метиловый спирт, тогда скончались 76 человек) правительство разработало меры. повышающие контроль за производством и оборотом технического спирта.

— Метиловый спирт оборачивается в таком же объеме что и этиловый , — сообщил он «Известиям», примерно по 50 млн декалитров в год. Он не подкрашивается, не отличается по запаху. У тех, кто разливает спирт в гаражах, нет 35 тысяч долларов на хроматограф, отсюда происходят ошибки.

Игорь Косарев пояснил, что в проекте постановления правительства было расписано, как разделить эти два спирта, чтобы метиловый попадал только на химические предприятия, как полностью поменять технологию оборота этого товара. По словам эксперта, проект отработали на всех совещаниях, но действующим документом он так и не стал.

Случайный яд

По данным Союза производителей алкогольной продукции России, в легальный оборот ежегодно поступает 80 млн декалитров водки, в нелегальный — 30. До последнего времени важным источником нелегального оборота был медицинский спирт, который не облагается акцизом и не требует — как этиловый — специальной процедуры перевозки. Но после вступления в силу 26 июня 2020 года Федерального закона 468, медицинский спирт стал недоступен самогонщикам . Теперь его можно продавать только медицинским организациям — и производство этого продукта сжалось до 30%.

— Медицинский спирт можно перевозить с обычными бумажными накладными. Мало того, что 70% производимого медицинского спирта уходило в нелегальный оборот. Еще под его видом из Северокавказских республик возили этиловый спирт из спиртзаводов, — рассказал Игорь Косарев.

В результате количество источников пусть нелегального, но качественного сырья сократилось, вырос риск того, что в технологический процесс «в гаражах» по ошибке вклинивается ядовитый метиловый спирт.

Игорь Косарев, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, утверждает, что ежегодно в нашей стране подобные ошибки производства травят около тысячи человек .

Уральские фунфырики

Последние случаи гибели людей от метанола произошли на Урале. По сведениям источника «Известий» в правоохранительных органах Свердловской области, в минувшие выходные в Екатеринбурге скончались четыре человека, отравившись суррогатным алкоголем. Они покупали паленую водку в Ленинском районе в одной из палаток «сети» предпринимателя Мусы оглы Назарова. Сам владелец бизнеса арестован приблизительно 22 октября, сообщил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Таким образом, вместе с погибшими в период между 7 и 14 октября (яд продавался в павильоне на Ботаническом рынке. по некоторым данным — в розлив) число жертв метанола в Екатеринбурге и области достигло 35 человек, количество задержанных предпринимателей — четырех.

— Последние умершие покупали в палатке 100-граммовые «фунфырики» , — рассказал Дмитрий Чукреев. — Всего в городе, по данным «Народного контроля», из-под полы торговали больше 300 точек, по области — около 600. На сегодняшний день все подозрительные точки проверены, где-то полиция нашла нелегальный алкоголь.

Активист рассказал, что очередную точку выявили во вторник, 2 ноября, на улице Краснофлотцев. Причем повторно — две недели назад полиция уже изымала там нелегальную алкогольную продукцию.