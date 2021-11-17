Еще по сто: в России поднимают цену на крепкий алкоголь

Минфин выступил с инициативой вновь повысить минимальную цену на алкогольную продукцию. «Известия» совместно с экспертами разбирались, как это повлияет на рынок спиртных напитков в России и на экономику в целом.

Если законопроект одобрят в существующем виде, с 2022 года крепкий алкоголь подорожает на 7,3 – 7,6%. Так, цена на водку вырастет с сегодняшних 243 – 320 рублей до 261 – 342 рубля. Пол-литровая бутылка самого дешевого коньяка обойдется не в 446, а в 480 рублей. Бренди и другие виды алкогольных напитков из винного, зернового, плодового дистиллятов подорожают на 7,4% — с 324 до 348 рублей в расчете на 0,5 л. Стоимость другой ликеро-водочной продукции крепче 28% вырастет с текущих 191 – 348 рублей до 205 – 372 рубля. Законодательно установят и минимальную закупочную цену.

По оценке Росстата, за год алкоголь подорожал на 2,46%. Это гораздо ниже темпов роста потребительской инфляции и цен на другую пищевую продукцию в России.

Цель — пополнить казну

В условиях крайне высокой продуктовой инфляции предложение директивно повышать цены хоть на что-то выглядит странно, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

— Тем не менее понятно, что на объемы потребления спиртного это никак не повлияет: кто хотел выпить, тот выпьет.

Основная цель законопроекта при этом — пополнить казну дополнительными вливаниями.

Еще по сто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Спиртное во все времена и практически во всех государствах мира служило неизменным и стабильным источником пополнения бюджета, — продолжает эксперт. — Все сухие законы в истории были в итоге отменены, а контроль за производством и реализацией спиртного почти везде в руках государства. В России примерно 3,3% дохода бюджета составляют как раз доходы от продажи спиртного. Именно поэтому предложение исходит не от Роспотребнадзора, Минздрава или Минобразования, а именно от Минфина — вот уж кто более других заинтересован в увеличении поступлений в бюджет.

По мнению аналитика, очередной рост цен на водку и коньяк на 7% не заставит отказаться от их употребления тех, кто к этому давно привык.

— Возможно, приоритеты в потреблении сместятся в сегмент более дешевой продукции, в первую очередь пива.

При этом на потребительские привычки влияют прежде всего социальные факторы.

— Вероятнее всего, мы имеем дело не с попытками снизить употребление алкоголя россиянами, а с желанием увеличить поступления в бюджет. Потребительские привычки россиян меняются медленно и под воздействием целого ряда не менее весомых факторов — того же уровня доходов, например, степени долговой нагрузки, качества жизни и т. д. Стоит учитывать и иную неприятную статистику: при населении всего в 2% от общемирового 7% всех смертей от алкоголя в мире приходится на Россию, — резюмирует эксперт.

По минимальной не покупают

На протяжении предыдущих лет средняя цена на водку росла медленнее, чем на другие категории алкоголя, отмечает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА. При этом средняя цена реализации превышает минимальный уровень примерно на треть.

Эксперт связывает возможное повышение цен с ростом издержек производства, указывая, что минимальная цена призвана маркировать недобросовестных производителей.

Еще по сто Фото: Global Look Press/chromorange

— При этом водочный рынок в России испытывает давление от роста популярности других крепких алкогольных напитков и от распространения концепции здорового образа жизни, — обращает внимание эксперт.

По мнению аналитика, рост цены реализации может оказать дополнительное давление на рынок, но, учитывая стабильность потребления напитка на душу населения, это влияние будет ограниченным.

Пить станут меньше

Тенденция роста минимальных розничных цен на крепкий алкоголь затронет весь алкогольный рынок, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Логика очевидна: когда крепкий алкоголь дорожает, его замещают слабоалкогольными напитками. В условиях растущего спроса производители уже сами, без участия государства, поднимут цены на продукцию, что в свою очередь также скажется на доступности и, следовательно, на объеме потребления.

Главный риск подобных законодательных изменений, по мнению Косаревой, — это рост черного рынка алкогольной продукции.

— Но это уже компетенция не Минфина, а правоохранительных органов, которые выявляют производителей и продавцов контрафакта. Логичным следствием было бы ужесточение уголовного законодательства в отношении тех, кто реализует паленую водку.

В целом в России стали пить меньше, отмечает аналитик.

Еще по сто Фото: Global Look Press/Steve Outram

— По подсчетам Минздрава, за последнее десятилетие потребление алкоголя снизилось среди граждан от 15 лет и старше примерно на треть — с 15,8 до 10,8 л в год. Статистику испортил предыдущий год, ознаменовавшийся пандемией и вынужденной самоизоляцией. Тем не менее очевидно, что алкоголь становится менее доступным. Речь не только о росте цен, но и об ограничении на дистанционную продажу, временные допустимые лимиты покупки алкоголя, сокращенные регионами дополнительно. Параллельно с этим эффективно работают пропаганда здорового образа жизни и отказа от алкоголя в пользу других развлечений, а также запрет на рекламу алкоголя.

При этом любопытно, как в 2020 году изменились потребительские привычки.

— При уменьшении числа покупок алкогольных напитков в среднем на 7,1% итоговый чек вырос на 12,5%, по подсчетам GFK, — продолжает Косарева. — Это можно объяснить продолжительными вылазками на дачу и, чего таить, нарушением режима самоизоляции в нерабочие дни, массовым переходом на удаленку и ухудшением социальной обстановки в целом из-за принятых ограничений. Люди ходили в магазины реже, но закупались основательнее.

Рост минимальной розничной цены эксперт оценивает как позитивное изменение: