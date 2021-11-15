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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

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Министерство финансов РФ предложило с начала 2022 года повысить минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Об этом 15 ноября сообщается на портале проектов нормативных актов.

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Так, по мнению специалистов, бутылка водки объемом 0,5 л должна стоить минимум 261 рубль. Это на 7,4% дороже, чем в настоящее время. Минимальную розничную цену на коньяк предлагается повысить на 7,6%, до 480 рублей за бутылку.

Кроме того, на 7,4% (до 348 рублей) хотят повысить розничные цены на бренди и другую алкогольную продукцию из виноградного, кальвадосного, плодового, коньячного и вискового дистиллята.

30 мая сообщалось, что член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил определить норму, ограничивающую объем покупаемого одним гражданином алкоголя. Хамзаев считает, что 5 л алкоголя на душу населения в год станет оптимальной мерой.

26 марта стало известно о том, что Минпромторг РФ рассмотрит предложение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми. По словам основателя Национального родительского комитета в Татарстане Ирины Волынец, покупка таких товаров в присутствии ребенка может вызвать у него ранний интерес к алкоголю и сигаретам, что впоследствии может перерасти во вредные привычки, пагубно влияющие на здоровье.

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