Закодировать бутылку: алкомаркеты у школ и больниц предлагают блокировать

Минздрав поддержал идею общественников использовать систему цифровой маркировки для контроля продаж алкоголя около школ, больниц и других социальных объектов . Например, предлагается блокировать с ее помощью реализацию спиртного там, где нарушают нормативы по расстоянию. «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Минздрав и Минпромторг. В Центре развития перспективных технологий, который выступает оператором маркировки, сообщили «Известиям», что техническая возможность контроля продаж в системе предусмотрена . Представители бизнеса готовы с этим поспорить.

Система блокировки

«Общественная потребительская инициатива» предлагает использовать систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров для контроля за продажами алкоголя и сигарет. Об этом сказано в письме организации в Минздрав, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Известия» ознакомились с ними.

Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), продажи спиртного запрещены в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных и военных объектах, а также на рынках, вокзалах и в аэропортах . Ограничения касаются и прилегающих к ним территорий. Каждый регион самостоятельно устанавливает такие «радиусы трезвости».

Аналогичные меры есть и для табачных изделий , следует из закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ). Речь идет о запрете торговать сигаретами на расстоянии менее 100 м от территорий, предназначенных для оказания образовательных услуг.

Но на практике исполнение этого требования сложно контролировать , уверены в «Общественной потребительской инициативе». Классические методы не работают: надзорные органы и полицейские не могут измерить расстояние между всеми магазинами и обучающими, медицинскими и другими учреждениями. Тем более география объектов постоянно меняется. Система маркировки учитывает местонахождение каждой торговой точки, плюс ее оператор может использовать информацию о других объектах из государственных и частных баз , например, 2ГИС. В итоге люди не смогут купить алкоголь и сигареты в магазине, который находится в запретительной зоне. Товар при сканировании на кассе будет невозможно пробить , пояснил «Известиям» глава организации Олег Павлов.

— Это позволит автоматически определять, может ли конкретный магазин продавать спиртное, — отметил он. — Сейчас в этой сфере ежегодно фиксируется более 15 тыс. нарушений, согласно данным Агентства правовой информации (аккумулирует фактуру надзорных служб).

В систему маркировки в перспективе могут попасть пиво и слабоалкогольные напитки. Пока в этой отрасли проходит добровольный эксперимент: с 1 апреля 2020-го по 31 августа 2022-го. При этом с 1 июля 2020 года действует обязательная маркировка сигарет.

Позитивный эффект

Потребление табачной и алкогольной продукции является одним из самых распространенных факторов риска для возникновения неинфекционных заболеваний, сказано в ответе Минздрава в адрес «Общественной потребительской инициативы» (есть у «Известий»). Наиболее негативный эффект испытывает организм несовершеннолетних.

«Минздрав крайне обеспокоен проблемой осуществления контроля за розничной продажей алкогольной и табачной продукции, — отмечено в документе. — Ведомство сочло целесообразным поддержать распространение функционала системы маркировки на соблюдение ограничений, которые установлены для продажи этих товаров ».

Уже доказано, что сокращение доступности товара и количества точек его продажи снижает потребление, сказал «Известиям» председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий Янин. Он позитивно оценил предложение интегрировать системы расположения объектов и использовать эту информацию для контроля за реализацией слабого спиртного (если будет введена его обязательная маркировка) и сигарет.

Предложение общественной организации находится на рассмотрении в Минпромторге, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства . Там добавили: для того чтобы была возможность блокировать продажи маркированной продукции в случае необходимости, информационные системы должны работать в разрешительном режиме. Разработанный функционал позволяет это сделать .

Центр развития перспективных технологий готов принять участие в проекте, если такое решение будет принято регулятором, сказали «Известиям» в пресс-службе ЦРПТ. Техническая возможность контроля продаж в системе маркировки предусмотрена , однако говорить о конкретных механизмах его реализации будет возможно после принятия окончательного решения со стороны государства.

Между тем источник «Известий» в торговой отрасли отметил, что у системы маркировки нет возможности блокировать кассовые аппараты в магазинах . Поэтому пока неясно, как на практике можно реализовать эту инициативу. Более того, при выдаче лицензии на продажу спиртного регулятор проверяет удаленность магазина от социального учреждения. Это обязательное условие. Собеседник подчеркнул: для того чтобы закрыть магазин, нарушающий требования, следует составить протокол, то есть речь идет о юридической процедуре, которую нельзя заменить блокировкой .

Оценивать дополнительные предложения к инициативе по маркировке пивоваренной продукции пока рано — она находится в стадии эксперимента, сказал «Известиям» директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Действующие инструменты контроля, такие как госсистема ЕГАИС и надзор со стороны правоохранительных органов, способны обеспечить прозрачность и легальность пивоваренного рынка .