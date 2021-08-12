Как пить не дать: Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав вернулся к идее повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, с 18 до 21 года . Ведомство разработало поправки в законодательство, предусматривающие вступление этой нормы в силу с 1 марта 2022 года. Проект министерства уже проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине ­ » и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства. Минздрав предложил эту новацию еще в 2019 году, но тогда финансово-экономический блок кабмина был против. За два года ситуация изменилась: например, уже повышен возраст продажи огнестрельного оружия с 18 до 21 года.

Возраст принятия

Минздрав предлагает запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года . Ведомство разработало соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). Письмо Минздрава от 3 августа с просьбой согласовать его разослано участникам рабочей группы по «регуляторной гильотине ­ » . Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал замглавы ведомства Евгений Камкин. Сейчас алкогольную продукцию можно продавать гражданам, достигшим 18 лет. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий возраст, если у него возникнут сомнения.

Согласно протоколу, за оценкой рабочей группы следует экспертиза одной из подкомиссий правительства — по совершенствованию контрольных и разрешительных функций. В случае одобрения документ поступает на комиссию кабмина по законопроектной деятельности. Здесь принимают решение, будет ли проект внесен в Госдуму.

Как пить не дать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пояснительной записке Минздрава сказано, что медицинские исследования уже показали: потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга. Он окончательно формируется только к 21 году. До этого момента орган более уязвим к различным внешним воздействиям и особенно к химическим отравлениям. Например, алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами. Потребление спиртного в этом возрасте может обернуться серьезными последствиями, указали специалисты Минздрава, в том числе привести к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.

Многие страны уже учли это, формируя свое регулирование. Например, возраст продажи спиртного в целом либо крепкого алкоголя уже повысили до 20 лет в Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Японии, до 21 года — в США. Тем более, подчеркнул Минздрав в пояснительной записке, в российском регулировании есть ряд повышенных требований к возрасту граждан. Например, приобрести огнестрельное оружие ограниченного поражения можно лишь с 21 года, как и получить водительское удостоверения для автомобилей, в которых перевозят пассажиров (категория D) . Такая же планка установлена для категорий Tm, Tb (для вождения трамваев и троллейбусов). Более того, избраться в органы власти также можно именно с 21 года. Хотя регулирование предусматривает и более высокие планки. Например, стать судьей можно с 25 лет, с этого же возраста можно претендовать на статус адвоката.

Время зрелости

Минздрав предлагал повысить возраст продаж еще в 2019 году. Перед этим, в конце 2018-го, вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что эта мера может быть полезной в РФ. Тогда в ее секретариате ссылались на мнение специалистов из США, которые назвали повышение возрастного порога одной из главных причин снижения смертности от ДТП в этой стране.

Как пить не дать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но в 2019 году Минфин раскритиковал проект: по Конституции РФ граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости . Минэкономразвития тогда провело оценку регулирующего воздействия законопроекта, заключение ведомства также было негативным. Н овая норма усложнит работу ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя, сочли в министерстве . Более того, в ведомстве уточняли, что такая новация «не вполне укладывается в логику других нормативно-правовых актов». По Конституции граждане с 18 лет могут в полной мере осуществлять свои права и обязанности, указывали и в Минэке. Наступает полная гражданская дееспособность, можно создавать семью плюс возникает обязанность служить в армии и так далее.

Но с тех пор произошло существенное изменение: в июле 2021 года президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об оружии». С 18 до 21 года был повышен возраст приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего и длинноствольного оружия для самообороны.

Международная практика по этому вопросу давно сформирована и практически во всем мире продажа крепкого алкоголя осуществляется лицам, достигшим возраста 21 года, сказал «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он положительно оценил предложение Минздрава: период с 18 до 21 года является этапом становления и развития человека.

— Большинство рисков может возникнуть не в связи с реализацией данной инициативы на законодательном уровне, а на уровне исполнения , — заметил он.

По словам эксперта, сегодня проблема продажи алкоголя несовершеннолетним стоит остро: продавцы и подростки находят способы обойти этот запрет.

Как пить не дать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Союз потребителей поддержал концепцию законопроекта Минздрава, считая ее шагом в правильном направлении, сказал «Известиям» председатель организации Петр Шелищ.

— Мы надеемся, что его реализация будет способствовать переориентации потребительского спроса молодых россиян с так называемого северного типа потребления алкоголя на южный, в основе которого вино и пиво , — отметил он.

Эксперт добавил, что опыт других стран убедительно показывает: при «южном» типе существенно ниже доля алкоголиков, а также показатели смертности, обусловленной спиртным, и многие другие негативные последствия.

В пресс-службе Минфина сказали, что законопроект на рассмотрение в ведомство не поступал. «Известия» также направили запросы в Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития, МВД, Минпросвещения и Минобрнауки.