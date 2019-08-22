Возраст принятия: Минфин против повышения порога продажи спиртного

Минфин встал на защиту конституционного права граждан покупать алкоголь с 18 лет. Ведомство окончательно определилось со своей позицией и выступило против законопроекта Минздрава о повышении возраста продажи спиртного до 21 года. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, совершеннолетние россияне вправе принимать самостоятельные решения, в том числе об употреблении алкоголя. Ранее против законопроекта также выступило Минэкономразвития, поэтому документ Минздрава рискует не получить одобрения правительства, сказал «Известиям» источник в кабмине.

Конституция против

Минфин не поддержал законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

— По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости, — пояснили в министерстве. — Поэтому считаем, что в этом возрасте люди сами вправе принимать решение об употреблении алкоголя в том числе.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование законопроект, согласно которому лицам младше 21 года запретят продавать алкоголь крепостью выше 16,5%. Этот подход на начальном этапе обсуждения документа в Минфине назвали дискриминационным, так как ограничивается только часть производителей, другая же в итоге получит преференции. Глава департамента налоговой и таможенной политики финансового ведомства Алексей Сазанов отмечал, что министерство допускает повышение возраста продаж до 21 года — но для всех алкогольных напитков. Теперь же ведомство не поддержало законопроект Минздрава в целом, пояснил Алексей Сазанов «Известиям». Возраст продажи должен остаться на действующем уровне –– с 18 лет.

Изначально вопрос о его повышении до 21 года был поднят вице-премьером Татьяной Голиковой в конце 2018 года. Тогда в аппарате замглавы правительства «Известиям» поясняли, что возраст 18 лет не является подтверждением нейрофизиологической зрелости. Там ссылались на мнение специалистов из США, которые называют повышение возрастного порога одной из главных причин снижения смертности от ДТП в этой стране.

В Минздраве ранее поясняли «Известиям», что в законодательстве есть немало примеров установления отличного от совершеннолетия возраста для совершения тех или иных действий. Например, получить разрешение на огнестрельное оружие также возможно только с 21 года. Дополнительных комментариев «Известиям» в ведомстве не предоставили.

Как уже отмечали в Минздраве, законопроект поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.

В свою очередь, Минэкономразвития провело оценку регулирующего воздействия законопроекта. По ее итогам было дано негативное заключение: новая норма создаст дополнительную нагрузку на бизнес. В частности, усложнит работу ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя.

Теперь, когда законопроект не поддержал и Минфин, его дальнейшее прохождение может быть заблокировано, сказал «Известиям» источник в правительстве.

В кабмин документ не поступал, уточнили «Известиям» в аппарате правительства. Только после одобрения кабмина законопроект может быть внесен в Госдуму.

К слову, россияне предложение Минздрава поддержали: по данным опросов, которые провел ВЦИОМ в прошлом году, 78% граждан положительно отнеслись к идее увеличить возраст продажи спиртного.

Жесткий контроль

Сегодня даже запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, не соблюдается, сказал «Известиям» председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов. Поэтому никакого смысла менять этот уровень нет, его также будут игнорировать, уверен эксперт.

— Любой подросток, имеющий желание выпить, может легко это сделать, и ничто ему не помешает, — полагает Алексей Шабашов. — Если сетевая розница еще соблюдает установленную норму, то несетевые магазины, которые, к примеру, располагаются на первых этажах домов, могут не соблюдать закон. Поэтому вся работа в этом направлении неэффективна.

Он отметил, что в США возрастную норму при продаже спиртного — 21 год — соблюдают очень жестко.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев поддержал позицию Минфина. Он подчеркнул, что обязанности, ответственность и право выбора неразделимы. По Конституции граждане России с 18 лет служат в армии с оружием в руках. Уголовный кодекс также подразумевает полную ответственность за свои деяния с этого возраста.

Тем не менее повышенный возрастной порог при продаже алкоголя предусмотрен законодательством многих стран. Помимо США, только с 21 года спиртное можно купить в Казахстане, на Фиджи и в Индонезии. С 20 лет –– в Финляндии, Норвегии, Швеции, Японии, Исландии и Парагвае, а с 25 –– в Индии (в некоторых штатах продажа алкоголя запрещена вообще).

В конце июля первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаил Саралиев («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предложил дать регионам полномочия самостоятельно повышать возраст продажи алкоголя до 21 года. В пояснительной записке он указал, что впервые на государственном уровне формальные возрастные ограничения на продажу алкоголя были введены постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР в 1958 году. Документ запрещал «продажу водки и других спиртных напитков несовершеннолетним», то есть гражданам, не достигшим 18 лет. В 1985–1990 годах, во время антиалкогольной кампании, минимальный возраст продажи алкоголя был поднят до 21 года, но затем возвращен к 18 годам.