Пьющий субъект: в России составили топ-5 регионов по продажам алкоголя

Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. Продажи алкогольной продукции на душу населения были там самыми значительными: более 25 л на человека за год. В среднем по стране потребление спиртного выросло на 8,3%, до 14,3 л на человека. Об этом свидетельствует статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которой ознакомились «Известия». Данные касаются продаж легального спиртного, при этом в целом по стране потребление алкоголя в пересчете на этанол падает из года в год, отмечают эксперты.

Суровый Север

При составлении рейтинга потребления легальной алкогольной продукции специалисты ЦИФРРА использовали данные продаж государственной системы учета спиртного ЕГАИС, а также информацию Росстата о численности населения в стране. Аналитики учитывали данные о реализации водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не считались.

В итоге средний показатель выпитой легальной алкогольной продукции на душу населения в России составил 14,3 л за 2018 год. В топ-5 самых пьющих регионов вошли Ненецкий автономный округ (28,6 л), Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).

drunksubject1 Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В 2017 году наблюдалась схожая ситуация, правда, объемы были меньше: средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 л на человека. Пятерка «лидеров» осталась такой же, хотя места в ней распределились несколько иначе: Сахалинская область (27,5 л), Ненецкий округ (26,7 л), Карелия (25 л), Магаданская область (24,6 л), Московская область (23,5 л).

Значительная часть проданного алкоголя традиционно приходится на водку. Правда, тройка регионов — лидеров по ее потреблению выглядит несколько иначе, чем по спиртному в целом. На первом месте в 2018 году Сахалинская область с показателем в 12,2 л на человека, далее следуют Магаданская область (11,6 л) и Коми (10,5 л).

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз напомнил, что с середины 2017 года в России стали контролировать продажи спиртного в сельской местности, до этого система ЕГАИС не учитывала реализацию там алкоголя. В итоге выросли легальные продажи спиртного, а средний показатель потребления увеличился.

Для производителей алкоголя ЕГАИС стала обязательной в 2007 году, с 1 января 2016 года систему распространили на дистрибуторов продукции, с 1 июля 2016 года — на розницу: торговые сети и предприятия общепита. ЕГАИС учитывает передвижение каждой легальной бутылки алкоголя на всех этапах.

С завидным постоянством

По словам Вадима Дробиза, регионы из топ-5 неслучайно входят в этот своеобразный рейтинг из года в год. Согласно данным Росстата, там довольно высокие средние зарплаты. Это значит, что у населения больше возможностей приобретать легальный и более дорогой алкоголь. Согласно данным Росстата за декабрь 2018 года, среднемесячная начисленная заработная плата в Чукотском АО составила 120 тыс. рублей — это лучший показатель по стране. Далее идут Магаданская область (114,2 тыс. рублей), Москва (113,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий АО (113,6 тыс. рублей), Ненецкий АО (97,5 тыс. рублей). В среднем по стране заработная плата составила 55,5 тыс. рублей. В Сахалинской области уровень средней зарплаты — 92,8 тыс. рублей, а в Московской области — 63,9 тыс. рублей.

drunksubject3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Но это не значит, что граждане здесь пьют на порядок больше остальных россиян, — подчеркнул Вадим Дробиз. — Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное.

В Минздраве на момент публикации не ответили на запрос «Известий». Само ведомство обычно приводит статистику потребления алкоголя в пересчете на этиловый спирт. При этом учитывается как легальное спиртное, так и нелегальное. Согласно последним данным министерства, потребление алкоголя в России сокращается уже 13 лет подряд. Так, в 2017 году объем выпитого на одного человека в пересчете на этиловый спирт снизился на 0,3 л — до 10 л. В 2004 году показатель составил 20,3 л на человека. Резкий спад потребления произошел в 2007 году — до 16,4 л.

— Потребление алкоголя в пересчете на этанол в России падает из года в год, хотя легальные продажи спиртного растут. Это означает лишь то, что продажи легальных напитков увеличиваются, а нелегальных — уменьшаются, — пояснила «Известиям» директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. — Также последние 10 лет мы фиксируем падение всех показателей наркологической заболеваемости.

drunksubject2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Уровень потребления алкоголя в регионе зависит от многих факторов, добавила Татьяна Клименко. На продажи спиртного влияют как ограничительные меры (местные власти могут корректировать время реализации алкоголя на своей территории), так и возможности для досуга граждан, которые создают альтернативу застольям.

В регионах из топ-5 пьют столько же, сколько и в других субъектах страны, уверен председатель ассоциации «Здоровый регион» Алексей Шабашов. Просто там потребляют больше именно легальной продукции. В каких объемах население пьет нелегальный алкоголь — до конца не ясно, так как в России нет абсолютно точных данных о ситуации с потреблением самогона, фармакологических субстанций, спирта, есть лишь приблизительные оценки.