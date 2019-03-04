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Казенный сбой: продавцы опасаются дефицита спиртного

В АКОРТ зафиксировали первые случаи приостановки лицензий на алкоголь из-за ошибок в системе казначейства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Казенный сбой: продавцы опасаются дефицита спиртного
2019-03-01 15:25:24">
2019-03-01 15:25:24
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Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В этом году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства. Тем, у кого есть долги, чиновники смогут моментально приостановить лицензию. В этом случае магазины не могут продавать алкоголь в течение одной-двух недель — до тех пор, пока не завершилось разбирательство. Сети жалуются на ошибки в системе, которая выдает давно погашенные штрафы за неоплаченные, из-за чего с начала года в разных регионах уже не раз фиксировались случаи необоснованной приостановки лицензий. В Минфине «Известиям» сообщили, что рассматривают возможность дать торговцам доступ к данным о штрафах. 

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В разных регионах страны зафиксировано уже около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, рассказали «Известиям» в АКОРТ. В ассоциации опасаются, что приостановки лицензий начнут принимать массовый характер. Перерывы в торговле спиртным у ритейлеров могут достигать одной-двух недель.

С 1 января вступили в силу изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Согласно поправкам, региональные власти могут использовать систему казначейства ГИС ГМП, чтобы отслеживать неоплаченные штрафы торговых компаний. Речь идет о санкциях за нарушения в алкогольной сфере. Если они будут обнаружены, чиновники, выдавшие лицензию на продажу спиртного ритейлеру, обязаны приостановить ее действие, а магазин — полностью прекратить торговлю алкоголем.

алко
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Например, продавец «пробил» покупателю бутылку спиртного после 23 часов. Это нарушение (штраф до 300 тыс. рублей. — «Известия»). Его наказали, ритейлер обязан заплатить штраф, — пояснил «Известиям» заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин. — Предположим, он не заплатил его в течение 60 дней. Тогда министерство или департамент торговли субъекта Федерации, используя данные ГИС ГМП, должны приостановить действие выданной лицензии.

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По словам Владимира Ионкина, торговые сети уже столкнулись с ошибками системы. Например, штрафы, погашенные еще два года назад, могут «висеть» в ГИС ГМП как неоплаченные, из-за чего лицензии оперативно приостанавливаются. В итоге у компаний уходит много времени на то, чтобы представить доказательства оплаты. Пока проблема не стала масштабной — местные власти стараются активно не пользоваться правом на приостановку лицензий. Но ситуация может обостриться, ведь регуляторы должны исполнять свои обязанности, отметил Владимир Ионкин.

По данным Росалкогольрегулирования, сегодня в стране 250 тыс. магазинов легально продают спиртное. Ритейлеров могут ждать существенные потери: на алкоголь приходится 20–40% товарооборота магазина, отметили в АКОРТ.

В конце 2018 года сети уже обращались в Минфин. Торговые компании предложили ведомству дать им доступ к ГИС ГМП, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на появляющуюся в системе информацию. Они также просят министерство предусмотреть положение, по которому власти будут приостанавливать лицензии только через 10 дней после выявления неоплаченного штрафа. Этот срок компаниям нужен, чтобы разобраться, действительно у них есть долги или речь идет об ошибке. 

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сообщили, что розничная сеть еще не сталкивалась с подобными проблемами, но видит серьезные риски их возникновения из-за возможных ошибок в системе.

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магазин магнит
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

— Работа ГИС ГМП должна быть корректной, прозрачной и понятной всем участникам рынка, — сказали в компании. — Иначе велика вероятность необоснованной приостановки лицензий из-за несвоевременного обновления информации об уплате штрафов.

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Чтобы минимизировать риски, необходимо предусмотреть возможность подачи апелляции, а также дополнительную проверку данных об оплате со стороны органов власти, например, через запрос компаниям, добавили в пресс-службе «Магнита». 

В столичном департаменте торговли и услуг знают об этой проблеме, заявил «Известиям» глава ведомства Алексей Немерюк. Однако он подчеркнул, что в Москве еще ни одна компания не столкнулась с приостановкой лицензии.

Штраф с уведомлением 

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что вопрос предоставления участникам алкогольного рынка информации о наличии у них неоплаченных административных штрафов сейчас прорабатывается.

— Это позволит им отслеживать случаи, когда из-за допущенной ошибки при заполнении формы об уплате штрафа он не был погашен, — отметили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что сейчас рассматривается возможность создания унифицированного механизма предоставления данных о неоплаченных штрафах на базе системы Росалкогольрегулирования. Он будет аналогичен схеме, действующей в области дорожного движения.

алко
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Возможность реализации такого механизма будет обсуждаться также с Минкомсвязью, — отметили в пресс-службе ведомства.

В казначействе России оперативно не ответили на запрос «Известий». Также не предоставили ответов в «Дикси» и Metro Cash&Carry. В Х5 retail group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Ашане» порекомендовали обратиться за комментарием в АКОРТ. 

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