В пересчете на поллитра: для настоек ввели новые ограничения

Кабмин ввел запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже поллитровой бутылки крепкого алкоголя. Речь идет о всевозможных настойках и парфюмерии с содержанием этилового спирта более 28%. Соответствующее постановление было подписано главой правительства Дмитрием Медведевым. Об этом он объявил на совещании с вице-премьерами. Также на встрече обсудили программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и расширение перечня жизненно необходимых лекарств.

С 20 августа минимальная розничная цена на водку любой крепости (от 37 до 40 градусов) составляет 205 рублей за 0,5 литра, она установлена Минфином РФ. Теперь и спиртосодержащая непищевая продукция будет продаваться по такой же цене. По данным Роспотребнадзора, мера эта вынужденная, так как количество отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом, снижается медленно.

На отравления алкогольной и спиртосодержащей продукцией приходится 93,7% случаев. Смертность от отравлений в России снизилась с 10,6 человек на 100 тыс. населения в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Это произошло в результате распространения ЕГАИС на розничные продажи и запрета продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерно-косметической продукции. Свою роль сыграло и уменьшение максимального объема тары спиртосодержащих лекарственных средств. Для еще большего снижения смертности от отравлений спиртным правительство ввело дополнительные меры.

— Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции, — сказал Дмитрий Медведев. — Что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли, деятельности. Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений.

В прошлом году из-за попадания в «Боярышник» метанола, в Иркутской области скончались 74 человека. После массового отравления в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а по стране начали действовать новые ограничения при продаже спиртосодержащей продукции. Некоторое время государством вводился запрет на реализацию подобной продукции, однако затем Роспотребнадзор вновь разрешил оборот таких препаратов.

Также на совещании с вице-премьерами была утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на ближайшие три года. В ней установлены средние нормативы объёма финансовых затрат на одно посещение, связанное с проведением профилактических осмотров, включая диспансеризацию, за счёт средств ОМС (1019,7 рубля – в 2019 году, 1055,7 рубля – в 2020 году, 1092,6 рубля – 2021 году). По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, объем госгарантий по программе бесплатного оказания россиянам медпомощи на три года оценивается в 8,6 трлн рублей.

– Только по 2019 году увеличение ассигнований составит 500 млрд, включая средства, которые будут направлены на оказание гражданам онкологической помощи, – отметила вице-премьер.

По словам Татьяны Голиковой, в 2017 году медпомощь в амбулаторных условиях оказали 1 млрд раз. В 2019 году количество посещений увеличится на 20%.