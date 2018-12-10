Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.

«Документ, который я подписал, касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было проблем связано», — цитирует главу правительства РБК. По словам Медведева, это решение выбивает экономическую основу из торговли подобного рода.

Премьер отметил, что под запрет также попадает продажа такой продукции в организациях общественного питания. «То есть она не может продаваться как пищевая продукция», — уточнил он.

Медведев выразил надежду, что эта мера поможет снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями.

Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров с долей спирта выше 25%, включая средства личной гигиены, парфюмерию, бытовую химию, были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». Отравление «Боярышником», содержащим метиловый спирт, произошло в Иркутске в декабре 2016 года. Общее число пострадавших тогда достигло 123 человек.

28 сентября Следственный комитет России завершил расследование в отношении фигурантов уголовного дела о незаконном обороте спиртосодержащей настойки «Боярышник» в Иркутске Сулеймана Рустамова, Рахмана Мехдиева, Юлии Мелентьевой, Сеймура Алиева, Анара Бабаева, Заура Абилова и Светланы Краснояровой.